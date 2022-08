Flødeskum til alle

SLAGSMÅLET er i fuld gang, selv om Mette Frederiksen endnu ikke har udskrevet folketingsvalget. Partierne holder sommergruppemøder, hvor der med fristende milliard-tilbud smøres flødeskum ud over befolkningen.

Et hav af politiske kandidater vil følge trop den kommende tid og overgå hinanden med gyldne løfter. Med 15 partier på stemmesedlen er konkurrencen benhård, for det er jo karrieren og levebrødet, der er på spil.

NYE BORGERLIGE topper ikke uventet listen. Her tilbydes en skattereform med lavere skatter og afgifter, så en arbejderfamilie vil få op mod 5900 kroner mere om måneden til forbrug. Og betragteligt større rabat til de højtlønnede.

DEN KONSERVATIVE statsministerkandidat, Søren Pape, følger lige efter med en plan om at bruge 40 milliarder kroner på at fjerne blandt andet topskatten, sænke selskabsskatten og hæve beskæftigelsesfradraget. En plan, der får borgerlige medier til at juble – ja, Jyllands-Posten i en sådan grad, at lederen blev udstyret med overskriften: ’Endelig gjalder den borgerlige stemme’.

PÅ ET PRESSEMØDE kunne Pape ned til nærmeste hundredkroneseddel redegøre for, hvad arbejdere og funktionærer får ud af hans store skatteplan, men havde ikke lyst til at fortælle, hvor meget direktørfamilierne scorer.

Det rådede tænketanken Cepos imidlertid bod på efterfølgende og kunne oplyse, at planen vil give direktøren syv en halv gange så meget som arbejderen. Det er man nok ikke utilfreds med i whiskybæltet.

FHV. MINISTER Mette Bock (LA) er ikke så imponeret som Jyllands-Postens lederskribent. Hun skriver i samme avis:

’Vi kan være helt sikre på, at de søde desserter kommer til at stå øverst på menuen på partiernes sommergruppemøder. Masser af rødgrød med fløde. Milde gaver vendt i sukkerlage, lige til at sætte tænderne i.’

MEN RISIKOEN for, at det kan gå galt, hvis løfterne ikke indfries, er heldigvis følelig. Her kan man lære af den politiske historie.

Under valgkampen i 1998 garanterede daværende statsminister Poul Nyrup (S), at der ikke ville blive rørt ved efterlønnen. En garanti, som få måneder senere blev droppet, da regeringen sammen med de borgerlige reformerede hele efterlønsstemmet. Nyrup røg ud af Statsministeriet ved næste valg.

VILLY SØVNDAL – dengang SF-formand – lovede i 2011 i store busreklamer at indføre en trafikal betalingsring omkring København. Det løfte ville regeringskollegerne Helle Thorning og Margrethe Vestager dog ikke være med til at indfri, og Søvndal var færdig som toppolitiker.

POLITIKERNE VED udmærket, at det meste af det, de lokker med i valgkampen, ikke har skyggen af chance for at blive ført ud i livet. Men når de bliver konfronteret med virkeligheden, lyder svaret som regel: – Jamen, vi har desværre ikke 90 mandater.

Du ved det nok godt i forvejen, men alligevel denne advarsel: Stol ikke på politikerne de kommende uger.