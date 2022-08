Flot indpakning

EKSTRA BLADET har gang på gang afsløret jobcentrene som bureaukratiske misfostre, der prioriterer administrative dokumentationsopgaver frem for at få ledige i arbejde.

Skylden er politikernes, som med hundredvis af hovsa-ændringer har skabt en uigennemtrængelig mur mod den sunde fornuft. Rigide regler og mærkværdige forskrifter beskæftiger i tusindvis af medarbejdere, som ellers er ansat til at bistå arbejdsløse med at finde et job.

NYE BORGERLIGE har siden partiets start krævet jobcentrene nedlagt – og det er nu også blevet det store slagnummer i Venstres valgkamp.

Formand Jakob Ellemann vil starte forfra og skabe en beskæftigelsesindsats, som sætter det enkelt menneske – og ikke systemet – i centrum. Væk med jobcentrene og ind med det frie valg, hvor ledige kan vælge mellem at søge hjælp hos a-kasser eller private formidlingskontorer.

DET LYDER flatterende. Venstres indpakning er flot, men indholdet i kassen er skuffende. Der mangler i skrigende grad anvisninger på, hvordan reformen helt kontant skal føres ud i livet.

Der er ellers nok at tage fat på.

VI HAR I ÅREVIS bragt eksempler på molboagtige løsninger, og Berlingske har afsløret, at centrene i Københavns Kommune de seneste to år ikke har henvist en eneste ledig til et job. I stedet har man benyttet løse aftaler med private arbejdsgivere uden direkte konsekvenser, hvis en ledig har sagt nej til et arbejde, hvilket førte til, at direktøren med ansvar for jobcentrene blev fjernet.

Og man forstår også frustrationen hos det rengøringsselskab, som henvendte sig til Jobcenter København med 450 ledige stillinger, men kun fik to nyansatte ud af det.

JAKOB ELLEMANN optræder som angrende synder, når han siger, at han har mistet troen på. at ’der kan lappes og småjusteres på det nuværende system’.

For man skal lige huske, at da Venstre havde regeringsmagten med Troels Lund Poulsen som beskæftigelsesminister, blev der fabrikeret lap på lap, som tvang jobcentrene til at optræde endnu mere bureaukratisk.

DET HAR BETYDET rekordmange ansatte i jobcentrene trods en ekstrem lav ledighed. Alligevel har 7000 mennesker i mere end ti år siddet fast i kontanthjælpssystemet.

Medarbejderne føler, at de bliver hængt ud som skurke i et system, som politikerne har skabt. – Vi laver ikke lovene, vi forvalter dem, lyder det.

DET ÆNDRER DOG ikke ved, at centrene har et troværdighedsproblem, som man ikke bare kan slå hen med bortforklaringer og undskyldninger.

Nu har Venstre spillet ud – og tak for det. Vi vil nøje følge, om handling følger efter de fine ord.