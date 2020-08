Fodboldens blændværk

I DEN kommende uge genoptages kampene i Champions League, hvor Abu Dhabi-ejede Manchester City stadig er med. Det er klubben også, når næste udgave af verdens bedste klubturnering går i gang senere på året.

MANCHESTER CITY var ellers af UEFA blevet udelukket i to år for at have forbrudt sig mod reglerne om Finansiel Fair Play, FFP, men en appel til idrættens egen domstol, CAS, faldt ud til klubbens fordel.

FFP HANDLER kort fortalt om, at klubberne skal have nogenlunde balance mellem indtægter og udgifter. Det må ikke være sådan, at en rig klubejer, som i Citys tilfælde, blot kan pumpe milliarder af kroner ind i klubben og på den møde ødelægge den naturlige konkurrence.

I CITYS tilfælde var det to sponsorer, Etisalat og Etihad, begge fra Abu Dhabi, der stod for en stor del af indtægterne. UEFA mente, at klubbens ejere i Abu Dhabi brugte de to selskaber til at camouflere tilskud.

CITY AFVISTE og fik altså sagen bragt for CAS, som er en underlig størrelse. Domstolen består af tre dommere. De to parter, City og UEFA, blev enige om en retspræsident, og så valgte de selv en dommer hver. Retspræsidenten, Rui Botica Santos fra Portugal blev forslået af City, og ham accepterede UEFA uden protester.

I DEN forgangne uge offentliggjorde CAS hele den 93 sider lange dom. For at blive i fodboldjargonen, kan man sige, at City vandt 2-1. Manchester-klubben slap med en bøde og kan fortsat spille med i Champions League, som er en milliardforretning.

MAN SKULLE tro, at sagen er en kæmpe bet for UEFA. Men Champions League er UEFA’s guldæg, og her skal de bedste klubber med de bedste spillere stille op hvert år. Ellers mister turneringen værdi overfor fans, sponsorer og tv-selskaber.

NÅR MAN nærlæser dommen, er det tydeligt, at UEFA kunne have gjort mere for at vinde sagen. Flere af anklagerne var forældede. Det antyder bevidste fejl. Det er også bemærkelsesværdigt, at City til høringerne i CAS stillede med 12 ekspertadvokater, mens UEFA kom med et hold på seks personer, hvoraf ingen af dem havde været med til at efterforske eller dømme City i UEFA’s eget system.

KONKLUSIONEN er, at UEFA ville spille stærk mand, men kun til en vis grænse. City med de mange stjernespillere kan UEFA ikke undvære i Champions League.

I VÆRSTE fald kunne City, hvis klubben havde tabt ved CAS, have valgt at gå med FIFA’s præsident Gianni Infantino, som har en drøm om at skabe et VM for klubhold, som i givet fald vil være en voldsom konkurrent til UEFA’s Champions League.

DOMMEN fra CAS kan således ses som en sejr for begge parter. Til gengæld er Finansiel Fair Play en død sild.