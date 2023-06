Fodboldens nye konge

IKKE FLERE fodboldslutrunder på de dødes grave. Det må være læren efter VM i Qatar, hvor tusindvis af migrantarbejdere mistede livet i løbet af de 12 år, den lille, stenrige Golfstat brugte på at bygge fodboldtempler i ørkenen.

Oveni kommer så de mange brud på menneskerettighederne, og det fik på et tidspunkt fodboldens verdensforbund, FIFA, til at love, at fremover skal netop overholdelse af menneskerettighederne være et punkt, der skal krydses af, før et eller flere lande kan blive vært for VM.

DET ER desværre kun spil for galleriet. Vi nærmer os det tidspunkt, hvor FIFA skal beslutte, hvem der skal være vært for VM i 2030. Om ganske kort tid åbner FIFA for en budrunde, og afgørelsen træffes næste år på en kongres, hvor de 211 medlemslande skal afgive deres stemme.

For at holde FIFA fast på løftet har en global koalition bestående af menneskerettighedsorganisationer, fagforeninger, spillere og fans i denne uge sendt et klart signal til FIFA:

Husk nu menneskerettighederne når I skal beslutte, hvem der skal have VM 2030. Som en ekstra ingrediens har Amnesty International lavet en meningsmåling blandt 17.500 personer fordelt på 15 lande, og her mener 53 procent, at menneskerettigheder bør være afgørende ved valg af VM-vært.

KUN FOR de færreste er det en hemmelighed, at Saudi-Arabien er ved at erobre den internationale sportsscene. Penge og ambitioner er mange i landet, der har voldsomt svært ved at forlige sig med menneskerettighederne.

Også i Saudi-Arabien lever mange migrantarbejdere som slaver, og vi ved, at saudierne ikke står tilbage for at likvidere og skære politiske modstandere i småstykker.

Det har dog ikke fået FIFA’s præsident, Gianni Infantino, til at holde Saudi-Arabien ud i strakt arm. Tværtimod. I begyndelsen af året forærede han uden nogen form for forudgående debat eller afstemning Saudi-Arabien dette års VM for klubhold. Turneringen bliver afviklet i december.

I ØJEBLIKKET er Saudi-Arabien ved at købe spillere for milliarder af kroner i de europæiske klubber. De skal bruges i den lokale turnering, hvor styret ejer de fire bedste klubber. Hensigten er at højne kvaliteten af spillet i landet, således at Saudi-Arabien på et tidspunkt kan matche de bedste fra Europa og Sydamerika. Det store mål er at blive vært for VM.

2030 synes ikke længere at være en mulighed. Den slutrunde går efter al sandsynlighed til en alliance bestående af Marokko, Spanien og Portugal.

MEN I 2034 kan det blive Saudi-Arabiens tur. Landets kronprins og reelle hersker, 37-årige Mohammed bin Salman, har allerede gjort Gianni Infantino til sin nye bedste ven.

Menneskerettighederne kommer ikke til at spille nogen rolle. I FIFA er den slags kun ord på papir.