Ført bag lyset

Mennesker med særlige behov. Som har brug for ekstra hjælp. Ikke kriminelle.

Det var ordene, da Røde Kors’ regionsleder, Tina Lundgaard, i Vejle Amts Folkeblad redegjorde for, hvilke beboere der lige om lidt rykker ind på asylcentret i den lille jyske landsby Sandvad.

I går kunne Ekstra Bladet så afsløre, at der er tale om kriminelle. Nogle er psykisk sårbare. Men flere af de 13 flygtninge, der flytter ind, er dømt for alvorlige forbrydelser som drab og anden personfarlig kriminalitet.

Det siger regionslederen ikke et ord om. Nogen har tilsyneladende følt sig nødsaget til at pynte på tingene for at få nyheden om de nye naboer til at glide bedre ned.

De mennesker i byen, Ekstra Bladet har talt med, er chokerede. Det forstår vi godt. Hvorfor ikke bare sige sandheden? Det kommer jo frem alligevel.

Ud over de vildledende udtalelser fra Tina Lundgaard i avisen har folk i byen ikke fået nogen informationer. Det har ellers været kutyme med borgermøder i de lokalsamfund, hvor der skal indkvarteres asylsøgere. Men ikke i Sandvad.

Begge dele er respektløst over for de knap 200 borgere.

Spørgsmålet om kriminelle asylsøgere har længe været en varm kartoffel. Ingen vil bo ved siden af dem. Forståeligt nok, måske, når man ser på, hvor stor utryghed og kriminalitet udrejsecenteret Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune har ført med sig.

Først blev planen om et nyt udrejsecenter på Lindholm droppet. I maj 2021 meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) så, at der skulle være udrejsecenter på Langeland. Borgmesteren i Ikast-Brande var begejstret, men ø-samfundet protesterede og blev bakket op af flere af folketingets partier, og planen blev lagt i graven.

Ifølge ministeren var planen ellers nøje gennemtænkt. Åbenbart ikke gennemtænkt nok.

Tina Lundgaard siger godt nok i Vejle Amts Folkeblad, at centret i Sandvad ikke er ’det nye Kærshovedgård’. Det har hun ret i. For eksempel vil de nye, kriminelle beboere hverken have opholds- eller meldepligt, da der ikke er tale om et reelt udrejsecenter. De kan bevæge sig frit rundt.

Der er brug for en løsning. Nogen må gribe den varme kartoffel. De her mennesker skal være et sted. Og så må myndighederne imødegå den uundgåelige utryghed med løsninger, som kan sikre en tryg hverdag. For eksempel kunne man starte med at sige sandheden til de berørte borgere. Det er jo trods alt dem, der lige om lidt skal bo side om side med dømte mordere.