Foghs mørklægning

KRIGSRAPPORTEN fastslår, hvad flere medier – ikke mindst Ekstra Bladet – for længst har afdækket:

VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen manipulerede og førte Folketinget bag lyset, da det i 2003 med den snævrest mulige flertal besluttede at bombe Irak-diktator Saddam Hussein.

Fogh opførte sig som USA’s skødehund. Han ville gøre alt for at please sin herre i Det Hvide Hus, George W. Bush – herunder ofre danske soldaters liv.

SPROGBRUGEN i rapporten er en smule mere afdæmpet, men ikke til at misforstå:

’Det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget, eller at regeringen ’strammede’ oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen.’

EKSEMPELVIS BJÆFFEDE Fogh og co., at Irak med sikkerhed havde masseødelæggelsesvåben. Løgn; det var blot USA’s vurdering.

Regeringen fastholdt, at Saddam Hussein skulle ’afvæbnes’. Løgn; diktatoren skulle væltes.

Fogh insisterede dertil uden skygge af bevis, at ’meget tyder på’, at Irak samarbejdede med terrorister.

Omvendt fortiede regeringen advarsler om, hvilke uoverskuelige konsekvenser krigen kunne få.

KONSEKVENSERNE kendes i dag: Millioner på flugt efter død og ødelæggelse, kaos i regionen og fremkomsten af IS-terrorister.

VENSTRES udkommanderede stikirenddreng, udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen kalder vildledningen af Folketinget og vælgerne for ’en fodfejl’. Mon manden har fået et granatchok?

OGSÅ AMERIKANERNE og briterne blev ført bag lyset. Præsident Bush og premierminister Tony Blair, der førte an i krigen mod Saddam Hussein, vil for eftertiden stå som krigsliderlige alfahanner, som endte med at skyde sig selv i foden.

KRIGSRAPPORTEN bemærker, at Fogh og en lille håndfuld nøje udvalgte embedsmænd reelt besluttede, at Danmark skulle i krig.

Hertil siger Fogh til Berlingske, at han jo ikke kunne ’holde folkemøde’ om krigsdeltagelse. Denne arrogante udtalelse afslører hans formørkede forhold til folkestyret.

BONUSINFO: Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) påstår modsat krigsrapporten, at han skam var med i inderkredsen. Han insisterer således på at være manden, der er skyldig.

Det er også det eneste komiske ved denne danske tragedie.