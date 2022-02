FOGHS SUSPEKTE FLIRT

FOGH AGERER jernnæve mod Putin.

Næsten dagligt kværner Anders Fogh Rasmussen via sin Twitter-konto mod Rusland i den højspændte Ukraine-krise.

Men den tidligere Nato-generalsekretær Fogh har selv en yderst betændt, ukrainsk forbindelse, som han aldrig taler om længere: Petro Oleksijovytj Porosjenko.

OP AF Sovjets aske steg den unge Porosjenko som ukrainsk oligark og blev hastigt dollar-milliardær med øgenavnet ’Chocolate King’, fordi han overtog statslige chokoladefabrikker.

Med formuen i ryggen møvede han sig ind på den politiske scene og blev en dybt kontroversiel præsident i Ukraine fra 2014-2019.

Petro lovede at rydde op i den galoperende korruption, men netop korruptionen blev ved med at klæbe til ham og inderkredsen. Og Porosjenkos navn dukkede op i de lækkede Panama-papirer med en myriade af selskaber i skattely.

EFTER TO ÅR som præsident tonede Porosjenko så pludselig frem på tv i 2016 med sin nye rådgiver; Anders Fogh Rasmussen.

Danske statsministre har ellers altid afholdt sig fra at slå personlig mønt på deres politiske netværk. Men ikke Fogh. Så snart han var ude af Nato-bygningen, satte han sig for at kapitalisere maksimalt på sine kontakter.

FOGHS FORBILLEDE har været Tony Blair, der opbyggede en gigantisk millionformue på at rådgive kunder som diktatoren i Kasakhstan og olieselskaber i hobetal. Fogh kaldte sit lobbyfirma ’Rasmussen Global’. Og nok opbyggede han sin demokrati-fond ’Alliance of Democracies’, men på kundelisten kom også betændte kunder som den estiske Norvik Banka.

Her trådte Fogh ind som næstformand i bestyrelsen for banken, der har fået en bøde på 1,3 mio. euro for at bryde FN- og EU-sanktionerne mod Nordkorea. Og i 2020 blev Fogh så personligt sagsøgt af kreditorerne fra banken. Derudover har han været rådgiver for banken Citigroup i Mellemøsten og Afrika.

OG HER midt under Rusland-krisen er Foghs ukrainske forbindelse så igen blevet inflammeret. I januar i år blev eks-præsidenten Porosjenko officielt anklaget for højforræderi. Han risikerer nu 15 års fængsel for at have finansieret russisk-støttede separatister i det østlige Ukraine.

Det skete angiveligt, mens han var præsident. Hvad vidste hans rådgiver Fogh om det?

ANDERS FOGH Rasmussens eftermæle som statsmand risikerer at blive misfarvet af tiden som rådgiver for suspekte kunder. Mistanken om, at han lader sin indtjeningsevne regere, vil sværte ham, så længe han ikke forklarer sig.