VI HØRER DET igen og igen: Pressen er ’den fjerde statsmagt’.

DET ER EN VEDERSTYGGELIGT indholdsløs kliché, som pressen af uransagelige årsager har taget til sig. Og det skal være slut nu. Pressen er ikke – og skal ikke være – den fjerde statsmagt. Vi skal derimod være den første folkemagt.

FØRSTE SKRIDT er at løsrive os fra den jargon og de logikker, som myndighederne konstant lægger ned over os. Eksemplerne er mange.

Når en mand banker sin hustru, kalder politiet det ofte for ’husspektakler’. Det er det ikke. Det er rå vold. Når en far dræber sine børn, kaldes det en ’familietragedie’. Det er det ikke. Det er barnemord.

UVIST AF HVILKE årsager sidder det i myndighedernes vægge, at forbrydelser i en familie rummer et undskyldeligt element. For år tilbage gav det sågar to års rabat at dræbe sin ægtefælle frem for naboen. Det er der heldigvis gjort op med, men myndighedernes fodslæbende tilgang til vold og drab i familier hænger ved.

Det er der ingen almindelige mennesker, der køber længere. Og derfor skal pressen heller ikke gøre det.

OGSÅ I POLITIK papegøjer vi magthavernes forblommede sprog: De seneste par år har politikerne eksempelvis fundet på at kalde lovændringer for ’sommerpakker’.

Og så kalder medierne det sørme for det samme, selvom det er en kvalmende omgang plusord med plusord på. For hvem kan ikke lide ’sommer’, og ordet ’pakke’ emmer af noget særligt gennemtænkt. Men det er og bliver bare en aftale.

SOM VI FØR HAR PÅPEGET i disse spalter, købte medierne alt for længe myndighedernes officielle tal for indlagte med corona, selvom tallene var pumpede.

PRESSEN KOMMER i dag alt for let til at virke som myndighedernes og magthavernes dydige megafon. Vi indoptager deres skønmalerier og skræmmebilleder, og det får os til at tale hen over hovedet på befolkningen, som efterhånden må have meget svært ved at høre forskel på en toppolitiker og den gennemsnitlige medieboss.

ORD BETYDER NOGET. Og vi skal løsrive os fra statsmagtens måder at tale til – og om – os på. Og pressen som ’den fjerde statsmagt’ er de første ord, der skal ud.