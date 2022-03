Du vidste det nok ikke, kære læser. Men du er simpelthen for dum til at håndtere Putins paranoide krigspropaganda. I hvert fald i EU’s øjne.

Unionen har nemlig lukket ned for de to Kreml-styrede medier Russia Today og Sputnik, angiveligt for at undgå, at europæerne bliver forblændet til at tro, at russernes morderiske erobringstogt midt i Europa skulle være sat i værk for fredens skyld.

Censuren sker ubegribeligt nok med både Venstre og de radikales velsignelse. To partier der ellers bryster sig af at være særligt liberale.

’Jeg er tilhænger af fri debat og ytringsfrihed, men ..,’ som de radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, begynder sin forvrøvlede argumentation for at støtte censur.

Men der er ikke noget ’men’ efter din første sætning, Martin Lidegaard.

Det samme gælder Venstres Jan E. Jørgensen. Han bedyrer højhelligt over for Jyllands-Posten, at han skam ’under normale omstændigheder’ aldrig ville lukke medier ned. Men så kommer den ildevarslende tilføjelse: ’Men nu er vi ikke under normale omstændigheder.’

Man kan kun grue for, hvornår Jan E. Jørgensen næste gang mener, at omstændighederne er så unormale, at han med sindsro igen vil lukke medier ned.

Det er på alle måder en forkvaklet vej at bevæge sig ned ad. Kontrol med medier er en af hovedårsagerne til, at Putins galmandsværk overhovedet kan finde sted. Og derfor skal vi selvfølgelig heller ikke bilde hinanden ind, at den slags er løsningen på noget som helst.

Tværtimod er det sundt for os at kunne følge med i, hvilke løgne Putin fylder sin befolkning med. For det kan hjælpe os med at begribe, hvorfor de russiske gader ikke er propfyldt med demonstranter, der kræver deres krigsgale diktators øjeblikkelige afgang.

Nuvel, der er givetvis små lommer på den yderste danske venstrefløj, der vil lytte med forståelse til Putins selvmedlidende rablerier om, at han blot truer med at fyre atombomber i hovederne på os allesammen, fordi USA har været træls gennem længere tid. De har dog i årtier haft deres mentale paraboler rettet mod Moskvas sendemaster, så der gør censur alligevel ikke den store forskel.

Det gør det for os andre. Og vi kan godt tænke selv.