DA FIRE UD AF FEM Venstre-regionsformænd kontaktede partitoppen i sidste uge for at forhøre sig om mulighederne forat indkalde til et ekstraordinært landsmøde, indså Lars Løkke, at han skulle handle øjeblikkeligt, hvis han ville gøre sig håb om at fortsætte som formand.

Derfor videoen på Facebook søndag aften, hvor han understregede, at han agter at blive i jobbet, men at det selvfølgelig afgøres af landsmødet, som han samtidig rykkede frem til september.

Det giver kritikerne kortere tid til at samle sig om en mulig modkandidat, og Løkkes klakører var da også hurtigt på banen med et skulderklap til deres guru.

MEN LØKKES VIDEO stopper ikke den tiltagende uro i baglandet.

Det er bemærkelsesværdigt, at kun omkring en tredjedel af folketingsgruppens medlemmer i skrivende stund offentligt bakker Løkke op.

Og det noteres, at næstformand Kristian Jensen kun har ytret tilfredshed med, at landsmødet fremrykkes. Ikke med, at Løkke forsætter som formand! DE FLESTE VENTER for at se, hvilken vej vinden blæser.

En klar tilkendegivelse kommer formentligt på lørdag, når hovedbestyrelsen samles for at diskutere situationen.

Men som vi tidligere har skrevet: Det er næsten umuligt for Venstre at komme af med Løkke, så han overlever nok også denne gang.

DET BLIVER MERE og mere tydeligt, at han betragter partiet som sin personlige ejendom og bliver drønfornærmet, hvis der sættes spørgsmålstegn ved hans handlinger.

Hvilken anden partileder kunne finde på at ændre partiets linje 180 grader i en valgkamp og foreslå et regeringssamarbejde med en politisk modstander? Nej, vel.

MED SIN LANGE række af møgsager, som Venstres medlemmer hidtil har båret over med, burde han gøre sit parti den tjeneste at trække sig som formand, så der - med fhv. Venstre-minister Helge Sanders ord - kan komme frisk vand i karrene.

Men sådan er Lars Løkke ikke indrettet. Han vil være formand for enhver pris.

VI HÅBER, at der bliver skriftlig og dermed hemmelig afstemning på landsmødet.

Et stort antal blanke stemmesedler vil kunne fortælle omverdenen, at Løkke kun er blevet genvalgt, fordi ingen har turdet stille op mod ham.

Balladen fortsætter under alle omstændigheder.