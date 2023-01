DET er som at ælte dej på en lodret flade, når man spørger. Ingen ministre mener, hvad de før har sagt. Og ingen synes nu at sige, hvad de mener.

TAG landets nye udenrigsminister, Lars Løkke – dansk politiks comeback- og midter-akrobat. 'Danske børn er danske børn - og de skal hjem, sagde Løkke om de fem efterladte børn i syrienslejre, før han blev udenrigsminister. 'Ingen mødre skal skilles fra deres syge børn,' hed det.

NU lyder Løkke som en let vredladen plejehjemsbeboer, der er faret vild og ikke kan huske, hvor han bor, når man spørger, om børnene så skal hjem.

ELLER tag forsvarsvicestatsminister Jakob Ellemann, der for tre måneder siden udtalte til TV 2: - En Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive statsminister, er billedet af en, som vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg aldrig kommer til at pege på Mette Frederiksen som statsminister.

ELLEMANN understregede, at 'ordet aldrig er ret ultimativt'. Hvorfor vi i dag vel må konkludere, at forsvarsvicestatsministerens forhold til dansk udgør et sprogligt gennembrud a la 'bjørnetjeneste', der modsat sin oprindelse er blevet til en stor tjeneste. Nu betyder 'liberal' tilsyneladende 'socialistisk - højresindet - radikal', og at man 'stemmer med den største flok, de tanker, andre tænker, er mig mer' end nok'.

ELLER hvad med Ellemanns protegé, Sophie Løhde? Den nye indenrigs- og sundhedsminister, som sidste år mente, at hendes nuværende chef, Mette Frederiksen, satte retsstaten på spil i minksagen: 'Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse,' lød det.

LØHDE lyder som en hofdame, der har været helt oppe på barrikaden i en antirygekampagne, men nu skal forklare, hvorfor det alligevel er i orden, at lige netop dronningen ryger.

ELLER hvad med Mette Frederiksen selv? Er hun i virkeligheden ikke farisæeren over dem alle? Allerede for tre og et halvt år siden kundgjorde hun moderligt et afgørende opgør med Systemdanmark, med styrings- og administrations-regimet i det offentlige. Men det har bredt sig som en giftig efeu i hendes eget politiske højbed lige siden.

'MIDTEN' i dansk politik er som en Bermuda-trekant. Alt forsvinder dér,' skrev Fogh i bogen 'Fra socialstat til minimalstat' i 90'erne. Hvorpå Fogh blev statsminister på at løbe fra udsagnet og indtage midten.

DET er en tilgang, efterfølgere har anvendt siden. I hver sin halvbagte form.