For Moder Rusland

DEN højtstående russiske embedskvinde Marina Yankina faldt i denne uge ud fra 16. etage og blev fundet for foden af det højhus i St. Petersborg, hvor hun boede.

Ingen er overraskede. I det seneste år er såvel embedsfolk som generaler og rigmænd eller oligarker døde pludseligt og ofte voldsomt samt i et antal, hvor de russiske myndigheders officielle forklaringer er så dovne, at det i sig selv er en hån mod både efterladte og offentligheden.

I SEPTEMBER faldt bestyrelsesformanden for Ruslands største private olieselskab, Ravil Maganov, angiveligt også ud ad vinduet på et hospital i Moskva. Og i december faldt Pavel Antov, medlem af Vladimir Putins regeringsparti Forenet Rusland, ud ad vinduet på sit værelse på Hotel Sai International i Indien.

Eller også begik de alle tre selvmord, hvilket er politiets friske bud. Inden deres død havde de imidlertid alle enten direkte eller indirekte kritiseret Putins krig i Ukraine.

DØDSFALDENE i de øverste magt- og rigmands-cirkler har ofte været blandt topposter i gigantiske energiselskaber. Og er den officielle forklaring ikke fald fra vindue, er den ofte jalousidrama. Og der efterlades ingen vidner. Sergej Protosenja og hans familie døde i Lloret de Mar i Spanien. Protosjenja dræbte angiveligt sin hustru samt datter med en økse. Hvorpå han hængte sig selv. Det lokale politi undrede sig ganske vist over, at Sergej Protosenja, der var tidligere chef i naturgasselskabet Novatek, ikke havde blod på sig.

En anden energiboss, Alexander Subbotin, fra selskabet Lukoil døde af hjertestop. Det hed sig, han havde indtaget frøgift for at udføre et shamanritual.

Og hvorfor så opremse, at politiske eller økonomiske modstandere i en lind strøm myrdes, begår selvmord eller falder ud ad vinduer, i en leder i Ekstra Bladet?

FORDI der findes danske ’putinister’. Folk, der hævder, at hvis Vesten havde taget hensyn til Rusland, lyttet og anerkendt russernes ’legitime interesser’ i eget nærområde, så kunne krigen være undgået. Ergo må krigen i Ukraine være Nato, EU og USA's skyld med deres provokerende udvidelse af Nato de senere år.

Hvis ikke det er indlysende for folk, at Rusland fører en overfaldskrig i Ukraine og forsøger at brutalisere sig frem i verden trods uhyrlige omkostninger, bør nationens tilbagefald til sovjetiske metoder over for interne kritikere gøre det.

58-ÅRIGE Marina Yankina, der faldt 16. etager i Skt. Petersborg, havde forinden kritiseret de store russiske tabstal i Ukraine.