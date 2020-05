For smart, Tesfaye

REGERINGEN har i huj og hast foreslået at forbyde religiøse vielser af mindreårige.

BARNEBRUDE er der ingen, der ønsker – uanset politisk ståsted. Så det lyder jo umiddelbart handlekraftigt og tilpas strammeragtigt.

MEN, men, men ...

HVIS det ikke var så nedslående med al den signallovgivning, ligner Mattias Tesfayes entré i manegen bare noget fra et cirkusnummer. Nemlig når det er klovnens tur, og han stormer ind, falder i frakkeskøderne, får hatten banket ned over øjnene og træder på en vandpistol, der sender en stråle lige i fjæset på ham.

FORSLAGETS værdi i praksis betvivles for det første. Det lugter langt væk af at være uden praktisk betydning som så mange andre strammerpakker, vi har set gennem årene. Tesfaye fejrer dog ikke sine med lagkager.

BARNEBRYLLUPPER er sådan set i forvejen forbudt. Og de muslimske vielser tæller i forvejen ikke som et lovgyldigt ægteskab. Men at de er svære at komme ud af for kvinderne, er desværre en kendsgerning. Tesfaye håbede i går i Kristeligt Dagblad, at lovgivningen vil virke præventivt: Imamer, der vier barnebrude skal kunne idømmes to års fængsel.

SPØRGSMÅLET er så, som det også blev fremhævet i Kristeligt Dagblad i går, om forslaget er ’fagligt informeret’. Nemlig om integrationsministeriet er klar over det faktum, at masser af muslimske vielser åbenbart foregår helt uden imam. Man erklærer bare over for hinanden, at nu er man gift. Hvordan Tesfaye vil udstede fængselsstraffe i denne sammenhæng, virker umiddelbart tricky.

CIRKUS-stemningen foldede sig ud i fuldt flor, da Tesfayes integrationsministerium ved en fejl sendte et internt regeringsnotat ud om forslaget i tirsdags. Således fik TV2 og Berlingske fingre i det. Det var ellers timet og tilrettelagt til først at blive lanceret op til grundlovsdag som en ’dagsorden-sættende strammerpakke’. Notatet viste en nøje planlagt koreografering af, hvilket medie der skulle breake hvad, og hvilke journalister man kunne lokke til at skrive om bidder af forslaget.

TESFAYE vil ellers gerne fremstå som en seriøs og dygtig politiker. Men her blev han taget med bukserne nede af sine egne embedsmænd. Man har lyst til både at grine og brække sig. Et næsten tomt forslag der går af i utide.

PRESSEN er naturligvis lykkelig for disse amatører i den socialdemokratiske regerings talstærke spinhær. Ligesom da Jyllands-Posten f.eks. tidligere på året fik tilsendt en mail om, hvordan S skulle gå til angreb på Venstre i forhandlingerne om en udligningsreform – på grundlag af fortrolige debatter i Finansministeriet!

DET var megapinligt for både partiet og ministeriet, og det gav Venstre fine kort på hånden, da forhandlingerne blev genoptaget.