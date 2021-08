FOR TYKT, VENSTRE

SPORTSFOLK VIL vinde guld, og politikere vil sætte sig på magten. Det er der ikke noget mærkeligt i.

Det mærkelige er, at mens de førstnævnte står ved det, pakker de sidstnævnte deres hede drøm ind i dobbeltmoralske floskler.

DER ER MASSER af eksempler: Når politikere selv er sat uden for indflydelse, tordner de mod den udemokratiske og ’forstenede blokpolitik’, som de andre fører. Men når magten skifter, og de selv laver aftale efter aftale med deres egen blok, så fører de ikke blokpolitik, uha nej, så sætter de blot uegennyttigt en ’ambitiøs retning’ for landet.

OG TORSDAG leverede Venstres folketingsmedlem Marie Bjerre endnu en opvisning i disciplinen, da hun i et indlæg i Berlingske talte for, at spærregrænsen skal hæves, så der kommer færre partier i Folketinget. Ikke for Venstres egen skyld, naturligvis, men for demokratiets skyld:

’Som Venstre-kvinde ville jeg ønske, at Liberal Alliance kunne se sine værdier i Venstre, og mon ikke også Lars Løkkes egoprojekt kan rummes andetsteds. Arbejdskulturen ville meget simpelt kunne forbedres med færre, men større partier’, skrev hun.

MARIE BJERRE dvæler naturligvis ikke ved den – for hende selv – behagelige konsekvens af forslaget, nemlig at der ville komme færre konkurrenter til hendes eget parti, som ellers almindeligvis hylder konkurrence i samfundet. I stedet er det blot af hensyn til demokratiet og ’arbejdskulturen’ på Christiansborg, må vi forstå.

Den er simpelthen for tyk, Marie Bjerre!

Demokratiet lider ikke under, at der er mange forskellige stemmer i Folketinget. Tværtimod.

PARTIER ER nu så topstyrede, at det reelt blot er en håndfuld mennesker, der lægger linjen, og derfor skal Folketinget ikke blive en legeplads for en lille, eksklusiv kreds af megapartier.

Og hvis det viser sig, at de små partier ikke evner at sætte sig ind i lovgivningen, og hvis de ikke har ressourcer til at udvikle politik, så ryger de ud ved det næste valg. Det har vælgerne styr på, og vi behøver ikke de store partier som overdommere over noget som helst.

SPÆRREGRÆNSEN ligger fint, hvor den er. Så hvis Venstre vil udkonkurrere sine modstandere, må det ske ved at have den bedste politik, ikke ved at udelukke andre gennem tekniske skrivebordsøvelser.