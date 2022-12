Foragt for retten

DET ER STRAFBART for vidner at lyve i retten. Sandfærdige vidneudsagn er vigtige, når forbrydelser skal opklares, og retfærdigheden ske fyldest.

Derfor er det bizart at følge straffesagen mod Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

DE FLESTE VIDNER i sagen har i skrivende stund været nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Eller tidligere medarbejdere.

At politikere lyver i debatter og interview, ved vi jo godt. Men det som udspiller sig i Retten på Frederiksberg, er ikke bare endnu en opvisning i lemfældig omgang med sandheden.

HER ER TALE om foragt for retssystemet. Fra borgerlige politikere, som selv har været med til at lovgive.

Det er trods alt overraskende.

ALLE TONEANGIVENDE danske medier har i retsreportager gengivet, at hvis personen i vidneskranken stadig er medlem af Dansk Folkeparti, så vidner man til fordel for Messerschmidt. Har vidnet skiftet parti eller forladt politik, så er det lige omvendt.

Blandt vidnerne er landskendte politikere. Eksempelvis Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard, Peter Skaarup, Kim Christiansen, Martin Henriksen og Peter Kofod.

Nogle vidner løber ligefrem fra deres forklaring fra i fjor, hvor sagen kørte ved Retten i Lyngby.

SAGENS TO ANKLAGERE vil have Messerschmidt straffet, fordi de mener, at han som formand for partialliancen Meld snød EU til at betale for en EU-konference, som aldrig fandt sted. Den skulle i givet fald have været afholdt midt under DF’s sommergruppemøde i Skagen 3.-5. august 2015.

Anklagerne har dokumenteret, at EU-systemet modtog et fiktivt konferenceprogram og en falsk hotelkontrakt som dokumentation for Meld-konferencen i Skagen.

MESSERSCHMIDT HÆVDER til gengæld, at der tirsdag 4. august under sommergruppemødet var en særlig EU-dag, som retfærdiggør støtten fra Europa-Parlamentets pengekasse.

Derfor bliver vidne på vidne spurgt, om de kan huske denne særlige EU-dag. Er svaret ja, så gavner det Messerschmidt. Er svaret nej, så svækker det DF-formanden.

DET BLIVER op til sagens to juridiske dommere og tre lægdommere at sortere i sandheder og løgne fra de to blokke.

Men der er også brug for et retligt efterspil for de vidner, som drevet af politiske og personlige motiver lyver i retten. Uanset om deres løgne skyldes had eller kærlighed til Messerschmidt.