Foragten for danskerne

Skiftende ministre har længe haft det med at tale til os, som om vi var idioter eller tungnemme børn. Det er jo altid dumt at tale ned sin egen befolkning, men den nøgne foragt for danskerne er ved at nå et niveau, hvor den simpelthen truer demokratiet.

Det sker med justitsminister Peter Hummelgaards (S) seneste bidrag til debatten om koranbrænderloven: i stedet for åbent at stå ved, at han vil indskrænke ytringsfriheden, lader han sig fotografere i synagogen i København foran nogle kostbare gamle toraruller med sølvhåndtag og mørkerødt fløjl. Under billedet fortæller Hummelgaard, hvordan en lokal præst og en socialdemokratisk lokalpolitiker under Anden Verdenskrig var med til at skjule torarullerne for tyskerne.

Denne smukke historie om danskernes solidaritet misbruger Hummelgaard så til skamløst at gøre reklame for sin koranbrænderlov:

- Selvom historien er 80 år gammel, er den stadig relevant. Som de fleste ved, har regeringen for nylig fremlagt et lovforslag, der blandt andet vil forhindre afbrænding af religiøse bøger og skrifter, forklarer han.

Landets justitsminister sidestiller altså modstandere af koranbrænderloven med den nazistiske besættelsesmagt. Og han misbruger de danske jøder politisk. Det er så frækt, at det også er dumt.

Den iransk-danske kunstner Firoozeh Bazrafkan, som flere gange har ødelagt koraner i protester mod undertrykkelsen i Iran, er vel så i ministerens øjne en slags moderne SS’er? Hummelgaard har ellers tidligere ment, at netop Bazrafkan fortjente hans kunstneriske vejledning:

- Jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting, sagde han, men nu har han åbenbart opgivet sin tungnemme elev og sammenligner i stedet hende og andre modstandere af koranbrænderloven med nazister.

Dette her er nødt til at holde op. Ellers er der snart intet tilbage af den 'demokratiske samtale', statsminister Mette Frederiksen ellers så gerne ville styrke.

Regeringen må stå ved, at den bøjer sig for de mellemøstlige despoter, og så må den ærligt forklare hvorfor. Er den bange for terror? For boykot af Lurpakket-smør?

Eller handler det hele ganske enkelt om, at Danmark kandiderer til en af de midlertidige pladser i FN´s Sikkerhedsråd og derfor har brug for despoternes stemmer?

Der er intet af dette, som ville få os til at støtte det enorme tilbageskridt, koranbrænderloven er. Men regeringen kunne i det mindste være ærlig og samtidig indstille sin primitive propaganda.