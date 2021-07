Forkælelse

’NORDEAS DANSKE topchef er klar med milliarder til aktionærerne’, hedder en overskrift i Jyllands-Posten.

’Frank Vang slår europæisk aktierekord for storbanker’, buldrer Børsen på forsiden.

INDE I AVISEN kan man læse, at topchefen Frank Vang-Jensen har ’vundet europamesterskabet i glade aktionærer’, efter at bankens aktiekurs er steget med 45 procent på knap to år.

Begge medier fortæller, at Nordeas ledelse er indstillet på at forkæle aktionærerne og udbetale næsten 22 milliarder kroner i udbytte efter et rekordregnskab.

DET SKER SAMTIDIG med, at kundernes tilfredshed med banken er dalende. Hvilket især skyldes, at den på linje med andre pengeinstitutter har sænket loftet for, hvornår privatkunder med opsparing skal betale negative renter.

PÅ DEN BAGGRUND skulle man tro, at Nordea, der er Nordens største bank, brugte lidt af det store overskud til at tage teten og lempe eller skrotte de negative renter.

Det vil ikke koste banken en bondegård, og signalværdien vil være markant. Nordea risikerer ligefrem at få tilfredse privatkunder, hvis banken som den første vender tilbage til normale tilstande.

MEN NEJ, det er der ingen planer om. Det er kun aktionærerne, og ikke kunderne, som skal forkæles.

Her synes enigheden blandt bankerne at være ubrydelig.

De bedyrer samstemmende, at det er nødvendigt for den videre eksistens at kræve strafrenter af privatkunder, som tillader sig at have en opsparing på 100.000 kroner og derover stående i banken. De forklarer det med, at de på grund af den historisk lave rente selv skal betale for at have penge placeret i Nationalbanken.

VI MENER, at negative renter er et økonomisk misfoster.

For de fleste er der ikke tale om store summer, men det er bunduretfærdigt, at man skal straffes for at spare op.

Og det nytter ikke noget at skifte bank, da næsten alle pengeinstitutter er hoppet med på galejen.

VI KAN KUN appellere til bankerne om at sprede forkælelsen ud, så den også kommer til at omfatte privatkunderne.

Med sit rekordregnskab har Nordea alle muligheder for at blive den første, som tager livet af de forhadte strafrenter. Grib chancen – det kan betale sig.