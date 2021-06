Forklaring udbedes

I DANMARK har man ikke styr på et af de alvorligste indgreb, en stat kan foretage sig over for en familie: Vi taler om, at forældre fratages deres børn ved tvangsfjernelse.

Som Ekstra Bladet har afsløret de seneste dage, er børn blevet tvangsfjernet med fup og fidus-rapporter, som kommuner ukritisk har brugt.

AFSLØRINGERNE OM Michael Adam Guul – ja, det er manden på billedet med en udstrakt finger til såvel børn og forældre samt systemet – kan høres i Ekstra Bladets nye podcast-serie ’I de forkerte hænder’.

Psykolog Michael Adam Guul har under foregivende af også at være læge udarbejdet masser af rapporter fyldt med graverende fejl og mangler. Og med påtegninger af uvidende kolleger.

TRODS RAPPORTERNES eventuelle konsekvenser kan involverede forældre ikke klage, fordi psykologen arbejder uden autorisation. Hvor vanvittigt det end kan lyde, at forældres retssikkerhed på denne vis sættes fuldstændig over styr, må vi påpege et forhold, der om muligt er endnu værre:

Vi ved alle, at der findes mange forvaltere i det offentlige. Ikke mindst på socialområdet. At ingen af disse på noget tidspunkt har stoppet Michael Adam Guul, er et sørgeligt vidnesbyrd om et system, der svigter både børn og forældre.

VI VIL gerne udbede os en forklaring. Først og fremmest fra de kommuner, der har anvendt Michael Adam Guul. Derpå fra socialminister Astrid Krag. Regeringen har netop indgået en aftale, der skal øge retssikkerhed i anbringelser samt sikre, at særligt udsatte børn bliver tvangsfjernet tidligere end i dag.

Astrid Krag og statsminister Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at de har ’lagt et spor ud’, når det gælder børnene. Vi vil gerne vide, om Michael Adam Guul og typer som ham bare skal have lov at køre videre i sporet?

AFGØRELSER FRA Ankestyrelsen har tidligere vist urovækkende fejlprocenter i kommunernes afgørelser på børneområdet. Sagsbehandlerne er ofte inkompetente og/eller overbebyrdede i børne-sagerne. I øvrigt er der ikke dokumentation for, at tvangsfjernelser giver udsatte børn et bedre liv.

VI SPØRGER: Vil regeringen i lyset af Ekstra Bladets oplysninger have et øjeblik med sig selv til at overveje, om den virkelig gør det rette ved at øge antallet af tvangsfjernelser og adoptioner?

Som grundlag for genovervejelsen kan Mette Frederiksen og kompagni jo læse og lytte til Ekstra Bladet.

Lyt til podcasten ’I de forkerte hænder’ på eb.dk