’Forræderiet’ må for retten

Claus Hjort Frederiksen pustede i weekenden til flammerne i FE-skandalen.

I TV 2-PROGRAMMET ’Lippert’ beskyldte han regeringen for at udnytte efterretningsvæsnet politisk. Stik modsat hvad justitsminister Nick Hækkerup har sagt, mener Hjort Frederiksen ikke, at regeringen har stået uden for beslutningen om at rejse sigtelsen mod ham. Og han tror, at Statsministeriet har spillet ’en stor rolle’ i sagen.

’De har i hvert fald haft en klar inte-resse i at lukke munden på mig,’ lød det blandt andet fra den tidligere forsvarsminister.

BESKYLDNINGEN er lige så alvorlig, som den er spekulativ. Reelt ved Claus Hjort Frederiksen formentlig lige så lidt som os andre om, hvilke motiver og drøftelser der ligger bag. Hvem har givet ordren til først at anholde landets spionchef, Lars Findsen, for at videregive statshemmeligheder. Og siden tillige sigte vores tidligere forsvarsminister for det samme.

De nægter begge at have begået landsforræderi.

HJORT FREDERIKSEN har ret, når han – i tråd med flere tidligere departementschefer og eksperter – vurderer, at regeringstoppen har været involveret på en eller anden måde. Alt andet er utænkeligt. Da Hjort Frederiksen i december på tv bekræftede kabelsamarbejdet mellem Danmark og USA, blev han efterfølgende advaret af Nick Hækkerup, sagde han i ’Lippert’. Ugen efter blev han sigtet.

Den tidligere forsvarsminister har også ret i, at sagen skal belyses. Hurtigt. Og inden næste folketingsvalg. Han har hørt ’rygter’ om, at regeringen vil trække sagen i langdrag.

HVIS DET ER sandt, vil det være en ny skandale. Justitsministeren bør tværtimod fremskynde sagen.

Ikke af hensyn til de sigtede personligt, men af hensyn til os alle. For det første har vi vælgere krav på at få at vide, hvad der er foregået, når landets spionchef samt en tidligere forsvarsminister sigtes efter en landsforræderparagraf, der kan give op til 12 års fængsel. Det er afgørende for vores tillid til efterretningstjenesten og regeringen.

For det andet kræver hensynet til Danmarks omdømme, at det bliver klarlagt, hvad skandalen består i: Har spionchefen og Claus Hjort Frederiksen virkelig begået landsforræderi? Eller er bålet blevet tændt i magtfuldkommenhed og med politiske bagtanker? Eller måske bare af amatører?