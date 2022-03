Forrykte feriebørn

EN VARMECHECK PÅ 3750 gode skattefri kroner vil ’hurtigst muligt’ dumpe ind på kontoen hos 320.000 nødlidende danskere, der er hårdt ramt af galoperende gas- og elpriser.

SÅDAN GJALDEDE DET glade budskab, da et rødt politisk flertal 11. februar lystigt flagede med en milliardcheck til lave husstandsindkomster, hvoriblandt en lang række mennesker vitterligt risikerede at måtte gå fra hus og hjem.

’VI SYNES, DET ER rimeligt, at vi giver den her håndsrækning, fordi det er så unik en situation, vi står i,’ proklamerede klimaminister Dan Jørgensen pavestolt. Så langt, så godt.

MEN SIDEN DE GLADE GIVERE tonede frem på tv, er der intet sket. Som i nul og niks.

PRESSEDE DANSKERE som invalidepensionisten Tina Joost, der i går stod frem i Ekstra Bladet, og hvis rådighedsbeløb er blevet slagtet på grund af stigningerne i energipriserne, må kigge endog meget langt efter den lovede hastige håndsrækning.

OG HVORFOR SÅ dette nøl? Jo, de højtærede folkevalgte har først været ferieramte.

Derefter fik de ikke snøvlet sig sammen i uge 8 og 9. Mens de i uge 10 var indisponible på grund af Folketingets ’rejseuge’.

’REJSEUGE’ – JA, DEN ER god nok. En ordning, hvor politikerne skal ud og snuse og suge inspiration med deres respektive udvalg på skatteydernes regning. Det er glimrende, hvis vore politikere ønsker at blive klogere. Men det er påfaldende, at disse ’rejseuger’ ofte er til fjerne himmelstrøg som eksempelvis San Francisco – hvor Mogens Jensen (S), Kristian Pihl Lorenzen (V) og Hans Kristian Skibby (løsgænger, tidligere DF) så ud til at nyde livet.

RESULTATET ER uomtvisteligt, at Tina Joost og andre udsatte borgere må kigge langt efter den lovede varmecheck, der først kommer til sommer – med det tempo, som politikerne har lagt for dagen.

KLIMAMINISTER DAN JØRGENSEN er tavs som en vesterhavs-østers – og det forstår man næsten godt. For sagen stinker, og den illustrerer på den mest triste vis, hvordan politikerne gerne tager rampelyset, men siden har alt for travlt med ferie og rejseuger til at levere – og dermed reelt afslører, hvor lidt de kærer sig om de mennesker, der har fået stillet hjælp i udsigt.

EFTER EKSTRA BLADET og andre medier har beskrevet det absurde forløb, ser det ud til, at der er kommet skub i tingene. Støttepartierne beskylder nu regeringen for nøl, så checken kommer måske alligevel, før sommervarmen indfinder sig.

Vi er her på bladet kun glade for at vejlede Borgens feriebørn.