Forsiden er klar, Mette

8. MAJ i år var Ekstra Bladets forside blank. Den var et løfte til borgerne og en advarsel til politikerne i valgkampen:

DER stod dog følgende: ’Forsiden er fremover reserveret til politikere, der ikke holder deres valgløfter.’

I DAG, når Folketinget åbner, indleder vi tjekket løfte for løfte. Holder de dem?

Ekstra Bladets forside 8. maj

METTE Frederiksen lovede meget og stort: ti nye nærhospitaler f.eks. 20 nye nærpolitistationer. Siden har ingen nævnt dem med et ord ...

MINIMUMS-normeringer i børnehaver og vuggestuer var et slagnummer efter massive forældre-demoer. De er udskudt.

1000 nye sygeplejersker glæder mange patienter sig til. Og ikke mindst glansnummeret: ret til tidligere folkepension for nedslidte.

MEN den berømte Arne venter stadig uden at ane et kvæk om, hvad regeringen har tænkt sig at stille op med alle valgløfters moder.

’DER kommer en god løsning i morgen’, har vi fået at vide. Eller rettere – næste år. Regeringen har givet sig selv et pusterum, ved at bedyre, at den ikke vil forplumre overenskomstforhandlingerne her i efteråret med et udspil. Nå? Havde de glemt, at overenskomstforhandlinger sådan set kommer med faste mellemrum? Det er da kuk i kalenderen, der vil noget. Vi aner de første trommehvirvler, der varsler, at det her ender med et flop.

LØFTET OM 1000 sygeplejersker sejler allerede. Som Dansk Sygeplejeråd noterede i sin pressemeddelelse om det seneste løfte om 300 mio. kr. til flere sygeplejersker (sjovt nok finansieret af dyrere cigaretter), så er der ’udfordringer’ allerede nu med at finde sygeplejersker til de nuværende normeringer. Det vidste Frederiksen udmærket godt, da hun hamrede løs på kæmpeløftet på store reklamespots.

NETOP derfor var den forrige regering også klar til at uddanne 2000 flere.

SJÆLSMARK Kaserne er et andet kerneløfte. De afviste flygtningebørn og deres forældre skal flyttes geografisk. Men regeringen har bare ingen plan.

AFLAD for klimasyndere, som Mette Frederiksen bebudede ved et flot show-møde i Hareskoven i foråret, er allerede aflyst af miljøministeren for nylig.

KLIMALOVEN er noget af det første, der skal leveres. Og derefter klimahandlingsplanen.

HER står figuren Dan Jørgensen helt centralt. Han ser åbenbart sig selv som noget nær en klon mellem John F. Kennedy og Svend Auken. Gerne med patos-fyldte, selvrosende taler i FN om, hvor utroligt ambitiøst målet om 70 procent mindre klimagas er. Og dertil en politisk kovending på få måneder:

I valgkampen hånede han jo venstrefløjs-partierne, der ønskede 70 procent mindre udledning af klimagasser i Danmark. ’Det bliver useriøst. Så er det jo, vi risikerer at skuffe folk’, sagde han.

... NETOP, DAN! Og her på Ekstra Bladet holder vi regnskab. Og vi holder forsiden klar til både Mette Frederiksen og co.