Forskel på pirater

Det danske retssamfund sejler. Og gør det med lig i lasten. I den lidt længere version sad en nigeriansk mand og formodet pirat – som det danske frømandskorps har skudt det ene ben af – fredag i byretten i København. Han var sigtet for drabsforsøg, mens tre af hans ’kolleger’ som en skrigende selvmodsigelse kort forinden var blevet løsladt.

De tre sidstnævnte blev ikke – som manden i byretten – fløjet til Danmark for at blive retsforfulgt. De blev fra det danske krigsskib Esbern Snare sat i en gummibåd i Guineabugten med forsyninger til at nå Nigerias kyst.

For det havde justitsminister Nick Hækkerup besluttet.

Danmark har hermed to retstilstande. En for tilfangetagne, formodede pirater, hvis helbred forhindrer forsvarlig løsladelse, og en anden for tilfangetagne, formodede pirater ved godt helbred, som vi helst ikke vil have til Danmark, men heller ikke kan få andre til at tage imod.

Danmark har åbenbart også en justitsminister – og således en regering – der synes, at den foruden at være udøvende og en del af den lovgivende magt også sagtens kan være en del af den dømmende. Denne tilstand og tilgang må betegnes som pinlig. Og bekymrende.

Men det er den slags, der sker, når man sender et dansk krigsskib på solosejlads 8000 kilometer fra Danmark for at beskytte danske skibe. Og man hverken har jurisdiktion eller nogen aftaler om udlevering eller rets-samarbejde.

Esbern Snare ender i ildkamp. Med en såret, tre tilfangetagne og fire dræbte pirater på køl i lasten.

På syvende uge sejler den danske fregat nu rundt med de fire lig. Og som Esbern Snares næstkommanderende, Carsten Fjord-Larsen, forklarer Ekstra Bladet i dag, har man haft psykologer ombord, der blev fløjet ned fra Danmark for at yde besætningen mental assistance. Som den næstkommanderende forklarer: – Mens vi afventer, at den tværministerielle arbejdsgruppe når frem til nogle løsninger.

Den politisk nedsatte gruppe mellem Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet kan tilsyneladende ikke beslutte, hvad man skal stille op med ligene i lasten.

Er regeringen klar over, hvor dilettantisk det alt sammen ser ud? Er denne sejlads, hvor man udskiber i magtfuldkommenhed for kort efter at drive afmægtige rundt i en vestafrikansk bugt, en regeringsudøvelse, vi skal forberede os på i flere sammenhænge?

Og må vi ikke have lov at spørge justitsministeren: Hvis nu forsvareren for den tilfangetagne, formodede og helt undtagelsesvist sigtede pirat stiller følgende spørgsmål, hvad er så Nick Hækkerups gode svar?