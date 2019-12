Forsvarets totale koma

FORSVARSMINISTERIET har alle dage levet i sin egen oppustede selvopfattelse af at være hævet over resten af samfundets civile slapsvanse og papirnussere.

MÅ den galopperende skandale i ministeriets Ejendomsstyrelse endegyldigt punktere denne idiotiske opfattelse. Vi gider ikke mere.

FORELØBIG er fem mænd tiltalt for bestikkelse og groft mandatsvig. To direktører i ministeriet blev derudover vippet af pinden i går af forsvarsministeren. Den ene var ellers lige sat i spidsen for en opklarings-styrke i skandalen. Den anden fik forlænget sin ansættelse i fire år, for nylig.

RIGSREVISIONEN og Statsrevisorerne har den sidste uges tid gennempryglet ministeriet for at være apatiske over for flere års plat og svindel med borgernes penge i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Den vedligeholder godt 6000 af Forsvarets bygninger.

ABSOLUT ikke en optrevling, der er foregået takket være nidkære embedsmænd i ministeriet! Tværtimod. Døve og blinde, snorksovende – grænsende til den totale koma – har embedsmændene overset, gemt og negligeret basale regnskabsregler og ladet det hele sejle. Politikerne har intet fået at vide.

KUN en vestjysk whistleblower og de hårde nitter i Rigsrevisionen bør have en kanonsalut for at have vækket og afsløret den massive gang plat, bestikkelse og magtfuldkommenhed, der er foregået. Formentlig har vi kun set toppen af isbjerget. Rigsrevisionen tog stikprøver i 64 projekter efter tippet fra en revisor i Vestjylland, og i de 58 af sagerne var den gal.

ALT fra bøgehække til smedejernslåger, tilbygninger, PH-lamper, tablets m.m. er smuttet igennem, bl.a. fordi Forsvaret har den samme mand til at godkende projekterne, følge dem til dørs og godkende regningerne. En farlig uskik, der gang på gang er påpeget gennem årene. Reaktion? Zzz ...

SAMTIDIG bilder danskerne sig ind, at vores lille smørhul er højt hævet over uhæderlige embedsmænd.

KOMA er åbenbart stadig en lovlig undskyldning for slendrian: Trine Bramsen, ny forsvarsminister, der nu skal vise, om hun kan komme til bunds i sumpen, fyrede i går en koncernstyringsdirektør og en direktør – men departementschefen gik fri. Hvorfor? Jo, manden havde ikke læst den mail, han fik fra sin nærmeste underordnede, hvor der sådan set stod sort på hvidt, at Rigsrevisionen var på trapperne med en totalkvaser af en beretning. Og når man ikke læser sin post, så er man jo helt uskyldig, ikke?

DET virker bizart, for at sige det mildt. Tænk, hvad det åbner af muligheder for at sidde på toppen af kransekagen uden at have ansvar for noget som helst? Drop mailboksen, og tag 18 huller på golfbanen. Så ender du med kors og bånd og stjerner på.