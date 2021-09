OVERALT I EUROPA bygges der volde på livet løs. Det er en del af EU’s Schengen-aftale. Man ophævede de indre grænser mod, at EU’s ydre grænse sikres. Kilometervis af pigtråd rulles ud, og der opføres hegn så høje, at selv ikke olympiske stangspringere kan forcere dem. Alt sammen for vores sikkerheds skyld.

DEN DANSKE REGERING hjælper aktivt til. Således har udlændingeminister Mattias Tesfaye besluttet at sende 15 kilometer pigtrådshegn til Litauen med henblik på at styrke den litauiske grænse mod et stærkt stigende antal flygtninge og indvandrere.

DET ER BLANDT ANDET Talibans magtovertagelse i Afghanistan, der har sat yderligere skub i opførelsen af Fort Europa. Ifølge FN kan vi forvente, at 500.000 afghanere vil flygte fra talibanernes middelalder-regime og slutte sig til de 2,5 millioner, som allerede er flygtet de seneste år.

LANDENE I EUROPA, herunder Danmark, vil gøre alt for at undgå scenerne fra 2015, hvor syriske flygtninge gik på vores motorveje. Vi blev nærmest løbet over ende. Det skal ikke gentage sig, og derfor er regeringen også klar til at yde økonomisk støtte til en styrkelse af Tyrkiets grænse.

VI SER LIGNENDE tiltag i Polen, som vil opføre et 150 kilometer langt hegn langs grænsen til Belarus, hvis diktator, Aleksandr Lukasjenko, ikke længere vil bremse migranter, der ønsker at komme videre til EU. Lige nu er det især afghanere, der forsøger at forcere grænsen.

MEGET KAN MAN sige om Mattias Tesfaye, men han fægter i hvert fald med åben pande i den her sag. Det kunne mange af hans kolleger i EU lære af. De vil sikkert det samme, men de går og putter med det af angst for reaktionerne. Hvis vi skal have åbne grænser i det europæiske samarbejde, er vi nødt til at sikre de ydre grænser. Det er den melodi, Tesfaye og regeringen spiller.

DET MÅ DOG IKKE betyde, at vi lader flygtninge i stikken. Der skal følges op med udviklingsbistand i nærområderne og et langt tættere europæisk samarbejde med FN, som skal sikre, at Danmark og de øvrige EU-lande tager deres del af godkendte kvoteflygtninge.