Fortabt i eget hjem

92-ÅRIGE Einar Flintrup i Helsingør Kommune har vakt opmærksomhed: Selvom han er stort set blind, bange og knap kan rokke et par meter med sin rollator, er han i Helsingør Kommunes optik en spændstig vårhare. Mandens tårefyldte tryglen om at komme på plejehjem bliver afvist.

LÆNGST muligt i eget hjem er efterhånden en kvælende floskel, der bliver proppet i halsen på gamle og deres pårørende.

NU ER vendingen i folkemunde blevet til ’Længst muligt i egen ble’. En grum vits, der desværre meget godt indrammer den brutale virkelighed for tusindvis af ældre, meget svagelige mennesker. Flere gange i døgnet hvirvler en kommunalt ansat forbi, og kort efter sidder de alene igen. Er den helt gal, kan man få en alarmknap om halsen. Voila – lykken er at sidde med egen alarmknap, mens man er enormt selvhjulpen til at skifte fra DR1 til TV2. Ja, for Einars vedkommende kan han kun høre fjernsynet – ikke se det. Ligesom han heller ikke kan se de pillerationer, der er stillet frem til ham dagligt.

EINARS børn var til stede, da en af Helsingør Kommunes folk kom første gang for at visitere den 92-årige. Og her kolliderede opfattelsen af, hvad vi naturligt forventer os af det evigt besungne velfærdssamfund med den hårde virkelighed: Den er rædselsfuld og en skamplet.

HELSINGØR Kommunes udsendte visitator remsede alt det op, 92-årige Einar Flintrup kan og ikke kan. Han falder f.eks. jævnligt, fordi han er svimmel og blind. Efter visitators opremsning troede sønnen og datteren meget naturligt, at nu skulle far på plejehjem, som han så gerne vil.

MEN NEJ da! Listen over elendigheden var bare notater til, hvordan Flintrup skal blive hjemme. Han er jo frisk! Ork – de har folk helt op til 104 år, der styrer for vildt i deres eget hjem. Nu sidder han tilbage, fanget og bange. Dagligt myldrer det ind med hjælpere, han ikke kan se, men som alle har nøgle til hans hjem. Et uværdigt liv.

HVORDAN er det kommet så vidt? Ja, vi bliver flere, meget ældre og meget svage borgere. Kommunerne har ikke sørget for tilstrækkeligt med plejehjem og seniorboliger, og det gør de stadig ikke. Ældreboliger er der ikke mange stemmer i, men det må der se at blive.

DJØF-vældet har samtidig syltet det hele ind i skemaer, tidtagning og et robot-sprog, der får elendigheden lidt på afstand for de ansvarlige. Men den forsvinder bare ikke. Det ved Einar alt om.