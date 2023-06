Fortæl os sandheden om sabotagen

VAR DET virkelig ukrainere, der sejlede ud på Østersøen i en lystyacht og sprængte en russisk gasrørledning i stykker? I en operation, man ikke troede kunne foregå uden for James Bond-universet?

Det ved vi ikke. Men vi ved nu, at den første af de fire sprængninger af Nord Stream var helt anderledes end de andre. Den første sprængning, den af Nord Stream 2-ledningen, var præcisionsarbejde, som kan være udført med en lille undervandsdrone og nogle få kilo sprængstof.

Altså noget helt andet end de massive ødelæggelser ved de sidste tre sprængninger, hvor lange stykker rør blev slynget flere hundrede meter væk.

DET VED VI, fordi Ekstra Bladet i samarbejde med TV 2, tyske RTL og franske Libération har sendt en drone ned på havbunden og undersøgt det første sprængsted. Som vi skrev onsdag, har vi vist optagelserne til nogle eksperter, og de er enige: Det ser ud til, at der er brugt en såkaldt retningsbestemt sprængladning, og sådan én behøver ikke at være ret stor for at kunne skære rørledningen over i et nærmest rent snit.

DE TYSKE myndigheder har i månedsvis haft lystyachten Andromeda i kikkerten. Den var nemlig tæt på rørledningerne, og den var lejet ud til et mystisk polsk skuffeselskab i ukrainsk eje. Danske eksperter har fejet den teori af bordet, fordi en lystyacht ikke kan bruges til at anbringe flere hundrede kilo sprængstof. Men var så heller ikke nødvendigt, ser det ud til.

Både Danmark, Tyskland og Sverige har efterforsket sabotagen, men bortset fra lækagen om 'Andromeda'-sporet har offentligheden intet hørt. Det duer ikke. De danske myndigheder er nødt til at fortælle os, hvad de tror, der er sket lige uden for dansk territorialfarvand.

VI KAN allerede høre eksperterne forklare, hvor naivt det er af os at forlange offentlighed midt i en storpolitisk krise. Men det er faktisk omvendt: Det er naivt at tro, at man kan blive ved at holde offentligheden hen i uvidenhed.

Danmark er et demokrati, og fortsat massiv støtte til Ukraine kræver fortsat massiv opbakning i befolkningen. Den opbakning får regeringen kun, hvis den behandler danskerne som voksne mennesker.

VI KAN godt tåle at høre sandheden. Også selv om den for eksempel er, at ukrainerne udførte den første sprængning, hvorefter russerne valgte at sprænge resten i luften selv. Det vil ikke svække vores opbakning til Ukraine, for det er jo stadig Rusland, som uprovokeret har invaderet Ukraine og derefter myrdet, plyndret og voldtaget sig vej gennem landet.

Men vi skal have en forklaring på, hvad der er sket på bunden af Østersøen.