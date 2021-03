Fortsat nedlukning

DER KOMMER mere ’genåbning’. Læg mærke til citationstegnene; der er ingen grund til at hæve armene. De større skolebørn fra 5. til 8. klasse må komme i skole, ja. En dag om ugen. Udenfor.

Hvorfor overhovedet gøre dette? Det er nærmest en hån mod forældre og børn. Særligt i kommuner, hvor der stort ikke er nogen smittede. Hvilket eksempelvis gælder størstedelen af Jylland.

HVIS nogen tror, Mette Frederiksen og kompagni har til sinds at justere en smule på ’forsigtighedsprincippet’, må de tro om igen. Det forfølges ud i det absurde med de skræmte støttepartier på skødet.

Statens Serum Institut har ellers meddelt, at en tidligere beregning på 870 indlagte midt i april er alt for højt sat.

– Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier, vores modellører regnede på. Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april – også langt til dramatisk udvikling i for eksempel Tjekkiet og Estland, skriver instituttets direktør, Henrik Ullum, på Twitter.

DET ER bemærkelsesværdigt. Når smittetallet stiger - om så blot en anelse - afholdes der stort opsat pressemøde i Statsministeriet med Mette Frederiksen og hendes håndgangne mænd i direkte TV. Når der er godt nyt, meddeles det en sen mandag aften på Twitter.

SMÅ NÆRINGSDRIVENDE som f.eks. restauratører er ved at bukke under. Børn holdes hjemme på tredje måned. Folk er i færd med at miste deres arbejde. Samtidig falder antallet af indlagte. Smittetallet viser ingen stigning. Og på trods heraf fastholdes et meget omkostningsfuldt og destruktivt forsigtighedsprincip.

JO, EFTERSKOLER og højskoler må genoptage arbejdet. Og der er lempes lidt angående butikker på over 5000 kvadratmeter. Men før DR kommer løbende og laver ’hvor glad er du lige nu’ med efterskoleelever, bør man hellere spørge, hvorfor disse genåbninger ikke er sket tidligere. Samt ikke mindst hvorfor der ikke er mere, der genåbner.

VI BURDE begynde at leve med corona i stedet for udelukkende at koncentrere os om at forhindre alle i at dø. Som tidligere anført på lederplads burde dette i dag være den egentlige reference for vores videre coronafærd.

HVAD DER nu af regeringen forsøges udlagt som ’yderligere genåbning’ bør i virkeligheden kaldes ’fortrinsvis fortsat nedlukning’. Der er tale om en sørgelig mangel på tillid til danskerne. Vi ved udmærket, hvad vi har med at gøre, og at friheden må komme gradvist. Vi kan ikke bare gå ud at feste og kaste fadbamser ned. Vi ved det.

Men lad dog være med at komme og sige, at nu får vi to-tre dråber og derpå påstå, at der er tale om udskænkning.