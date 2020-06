Fra frikendt til folkedomstol

TV2 bragte torsdag en konfrontation mellem Kirstine Holst og den mand, som Kirstine Holst påstår har voldtaget hende – Jon Meyer Kiellberg.

Sidstnævnte stod nødtvungent frem. Sagen har bragt sindene i kog igennem et par år i medie- og kommunikationsbranchen, hvor de nævnte begge arbejder. Og det er åbenbart en branche, hvor overraskende mange medlemmer ikke begriber, hvad et retssamfund er.

Jon MEYER Kiellberg er frikendt i Københavns Byret. Med dommerstemmerne 3-0. Og den øverste anklagemyndighed har besluttet, at sagen ikke kan ankes til landsretten, da man skønner, at resultatet blot vil blive gentaget.

Jon Meyer Kiellberg er følgelig uskyldig i samfundets øjne – punktum. Det er sådan, voldtægt afgøres i retsstaten. Folk, der turnerer med andet, gør sig derimod skyldige i injurier. Det sørgelige er, at den ivrige brug af sagen med henblik på at bedre lovgivningen på området hele vejen har været kontraproduktiv.

Det afsind, Kirstine Holst gennem tiden er blevet bakket op med i håb om at rejse en folkedomstol som erstatning for den rigtige, er uværdig.

Eksempelvis fra kommunikationsrådgiveren Rulle Grabow, der før Folkemødet på Bornholm i 2018 på Facebook erklærede sin støtte til sin ’seje ven’ Kirstine og truede den ellers frikendte tiltalte, som hun kaldte både ’voldtægtsmand’ og ’gerningsmand’. Han ville blive udpeget og udråbt alle steder, han deltog, lovede hun. Som var Grabow leder af en skrigende fakkel- og høtyvehær.

Denne tilgang har en del haft svært ved at lægge fra sig. Og det fortsætter at dømme efter torsdagens TV2-konfrontation.

Hermed synes alle at insistere på at debattere det forkerte: Kirstine Holst mod Jon Meyer Kiellberg. Selvom der ikke er mere at tale om i offentligheden. Til gengæld er der alt at tage fat på, når vi taler de åbenlyse og for længst godtgjorte problemer med voldtægtssager generelt:

Et halvt hundrede mænd dømmes i snit om året for voldtægt. Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd oplever omkring 100 gange flere kvinder, at de er blevet voldtaget. Hvad gør vi? Skal lovgivningen ændres? Skal politiet arbejde anderledes? Skal man have et særligt voldtægtspoliti? En særlig voldtægtsdomstol?

Ny voldtægtslovgivning er på vej med en samtykke-regel. Angiveligt til Kirstine Holsts tilfredsstillelse, forstår jeg. Men som jurist Nima Zamani skrev i Ekstra Bladets Opinionen sidste år:

’Man kan lovgive solen sort på dette område, det ændrer ikke på det faktum, at voldtægt er den eneste forbrydelse i straffeloven, hvor gerningsindholdet, altså samleje, er lovligt i dets naturlige forstand.’

En samtykke-regel vil ikke gøre sagerne lettere at efterforske og bevise, påpegede juristen. Tværtimod.

’Man forværrer faktisk voldtægts-ofrenes retssikkerhed, hvis man indfører en samtykke-regel. Ifølge gældende lovgivning fokuserer man på gerningsmandens handlinger, som kunne have karakter af tvang eller truende adfærd.

Med en samtykke-regel flytter man fokus væk fra manden og over på kvinden.’

Det afgørende bliver således, om kvinden har udvist en adfærd, der kunne give gerningsmanden anledning til at tro, at hun havde givet samtykke.

Ifølge den svenske samtykke-regel kan der eksempelvis være tale om samtykke, hvis blot kvinden har taget sin bh eller trusser af,’ skrev Nima Zamani.

Måske alle skulle have talt mindre om Holst versus Kiellberg og koncentreret sig om selve sagen, altså den overordnede sag.