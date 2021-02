Fra min barsel

JA, GU’ FANDEN har Benedikte Kiær da ret: Der er stor forskel på, hvordan offentligheden ser på mænd og kvinder, der får børn i en sen alder. Jeg er blevet ønsket tillykke med at blive far som 58-årig, og hun følte sig udskammet, da hun blev mor som 48-årig.

Men min kæde hopper af, når Benedikte Kiær beskylder Ekstra Bladet for at være årsagen til den hårde medfart, hun fik. Det var vi ikke. Vi beskrev den debat, der kørte på de sociale medier.

JEG ER klar over, at de politisk korrekte mener, at vi skulle have ignoreret debatten. Men hvordan skal vi nogensinde få ændret noget, hvis vi på forhånd udelukker en del af de holdninger, der er? Vi er nødt til at få tingene på bordet for at flytte noget som helst. Det var sådan, kvinder fik stemmeret, og mænd fik forældreorlov.

DEBATTEN KAN være ubarmhjertig, ja, men det er ikke de såkaldte debattører på Facebook eller de åh så korrekte på Twitter, der skal afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert.

JEG ER da også blevet mødt med, at jeg er alt for gammel: ’Stakkels lille pige med så gammel en far. Han dør jo, inden hun bliver voksen.’

Men jeg har to børn fra et tidligere forhold, og de har ubetinget været min største lykke i livet. Hvordan skulle jeg kunne frarøve min kone på 34 år muligheden for at opleve denne lykke, hvis det kunne lade sig gøre? Den beslutning står vi til ansvar for. I øvrigt tror jeg, at jeg bliver en meget bedre far, end da jeg var ung, fordi jeg udmærket er klar over mit held og har en helt anden ro nu.

INGEN SKAL hverken pådutte min kone eller mig, at vi ikke må være glade. Ligesom ingen skal afgøre for Benedikte Kiær, om det var rigtigt eller forkert, at borgmesteren i Helsingør blev mor som 48-årig. Det er hende og hendes mands ansvar.

SÅ HJERTELIG tillykke, Benedikte Kiær – uden forbehold. Og til alle de tungnemme der tror, de ved bedre: Koncentrer jer om ansvaret for jeres eget liv. Så påtager vi ’gamle’ fædre og mødre os ansvaret for vores.