'Fre Helmand til Hundige'

Har man brug for at vise retning og beslutningskraft i dansk politik, går man hen til det håndtag, hvorpå der står ’udlændinge’ og rykker hårdt i det. Og Jakob Ellemann-Jensen har brug for det.

I går kom Venstres nye udlændingeudspil. Enhver udlænding, der kommer til Danmark, skal uddanne sig eller arbejde. Ellers er de offentlige kasser lukkede. Ordningen skal dertil gælde alle udlændinge, der allerede er i landet på offentlig ydelse.

’Hvis man er gået fra Helmand til Hundige, kan man også gå ned i parken og samle skrald op,’ udtalte Venstre udlændingeordfører, Morten Dahlin, med en indøvet sætning.

Udspillet er et modangreb på forestillingen om, at Venstre i Jakob Ellemann-Jensens varetægt er forvandlet til en flok blødsødne internationalister, hvor alle Inger Støjberg-omkvæd skal ties ihjel og dysses ned eller for en rigsret. Venstre får således selvsamme Støjberg til at ligne noget nær en halal-hippie på udlændingepolitikken med udspillet.

Ud over pligt til at arbejde skal sager om førtidspension gennemgås på ny, og Venstre vil dertil kriminalisere social kontrol. Eksempelvis vil man skære i sociale ydelser til mænd, der stiller sig i vejen for deres kones indtræden på arbejdsmarkedet.

I går blev formand Ellemann selvsagt spurgt, om ikke det er forskelsbehandling, hvis reglerne kun gælder udlændinge.

Hvortil Venstres formand svarede: ’Det er en forskelsbehandling, fordi der er en forskel’ og henviste til overrepræsentation af indvandrere blandt modtagere af kontanthjælp og førtidspension.

Til gengæld er der stort set ingen forskel i dansk politik mere, når det gælder udlændingepolitik. Både Socialdemokratiet, de konservative og med tiden sikkert flere andre synes, at der er tale om et udspil med ’mange gode takter’, som Socialdemokratiets udlændingeordfører udtrykker det. Og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti er stort set enig, men forsøger sig som strammer ved at efterlyse hjemsendelser.

Den mest indlysende pointe er, at folk, der fortsat påstår, at Danmark er et slaraffenland, der er ved at blive overtaget af udlændinge, ikke har fulgt med de sidste 20 års tid.

Jakob Ellemann og Venstres problem er, at det ikke er sikkert, der kommer folk i butikken, bare fordi man nu har den samme vare som andre partier. Man har så at sige været sen til at sætte skiltet op.