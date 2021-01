Fremad march til lobbyland

FORSVARSCHEFEN Bjørn Bisserup ville have ’tid til andre ting’, forklarede han, da han som 60-årig i september pludselig sagde op et år før sin pension .

NU VISER det sig, at ’andre ting’ ikke var at køre børnebørnene til svømning eller kaste sig over golf efter 44 år i uniform.

FORUDE stod et af Danmarks mest velspækkede lobbyfirmaer, Rud Pedersen, med åben favn og et job som toprådgiver for forsvarsindustrien i ind- og udland.

MAN TROR, det er løgn. Den firestjernede general og forsvarschef gik ind ad svingdøren og kom direkte ud igen på den anden side som lobbyist. Man ser for sig, hvordan internationale leverandører af militært isenkram må gnide sig i øjnene over deres svineheld: Så kommer man vist ikke meget længere ind i hjertekammeret af, hvad der foregår i det danske forsvar og dansk forsvarspolitik. Helt dugfrisk.

BISSERUPS firestjernede svingdør var ikke gået i andre lande. Men Danmark sover stadig tornerosesøvn, mens stenrige lobbyfirmaer scorer den ene lækkerbisken efter den anden. Forsvarsminister Trine Bramsen har vi heller ikke hørt noget til i dette provokerende og problematiske karriereskift. Hun var på kant med Bisserup, og så rækker fantasien hos denne uengagerede minister vel ikke længere end til at tænke: Så er jeg af med ham.

DANSK forsvar står som bekendt for at skulle investere milliarder. Dels fordi vi halter bagefter det, vi har forpligtet os til i Nato. Dels fordi hele Arktis på grund af smeltende is og åbne passager kræver langt større power end nu.

FLERE forsvarsordførere har til gengæld over for netmediet Olfi sagt, at de mener, at der bør indføres klausuler og karensperioder. Og at det her aldrig var gået i det private erhvervsliv.

FORSVARET har i forvejen nærmest danmarksrekord i at levere tidligere topchefer til diverse private interessenter. Cheferne er stadig fit for fight (og kontanter) bl.a. på grund af deres lave pensionsalder. Tyskland har f.eks. karensperioder på op til fem år. Sverige et år. Her laller det bare derudad.

OLFI har samtidig peget på, at Bisserups datter, Charlotte Bisserup Bechfeldt, i forvejen er ansat hos Rud Pedersen. Karriereskiftet kom måske ikke helt ud af det blå. Havde hans arbejdsgivere vidst, måske ligefrem fra Bisserups egen mund, hvor det bar hen, var det måske dæmret, at en ’aflusning’ i hans sidste tid i Forsvaret skulle overvejes? Det skete ikke – han stoppede uden de store fanfarer i slutningen af november, og lige efter jul kom meddelelsen om Rud Pedersens nye guldfugl.

BISSERUP har haft flere dårlige sager. Senest sidste år i august, da hans hærchef, Hans-Christian Mathiesen, blev idømt ubetinget fængsel for magtmisbrug. En sag, Bisserup var utrolig lang tid om at komme i omdrejninger med.