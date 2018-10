Fremtids-Løkke

DET NÆSTE bliver vel, at han vil sende en dansker til månen. Sådan inden år 2000-nogle-og-tredive.

Eller han kommer med det ultimative løfte til vælgerne: evigt liv.

LARS LØKKE lægger op til folketingsvalg ved at spille på det lange perspektiv: I år 2070 står en nybygget ø med 35.000 boliger og 35.000 arbejdspladser klar ud for Københavns Havn.

Vælgeren skal derudover ikke glemme, at VLAK-regeringen tillige byder på andre titaniske fremskridt.

En Kattegat-bro til biler kan stå færdig om en 12-15 år, nu hvor DSB alligevel kører med billetpriser, der for passagererne fornemmes som en ’her og nu-finansiering’ af hver eneste bro, togstammen krydser.

OG LAD OS heller ikke glemme det store nummer i statsministerens åbningstale i Folketinget tirsdag:

’I 2030 vil der være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark’, som Løkke kundgjorde.

Alt sammen er det i og for sig gode løfter. Det er også nemme løfter.

Jeg synes eksempelvis, øen er en glimrende idé. Den er faktisk nødvendig. De fleste af os nuværende vælgere vil imidlertid være døde, når – eller hvis – den kommer til at stå færdig.

Broen over Kattegat har endnu ingen pris, hæfter jeg mig ved. Alt fra 58 milliarder kroner (trafikministerens bud) til det dobbelte – nok mere sandsynligt, når man tager trafikministerens bud i betragtning – har været nævnt.

HVAD ANGÅR en million miljørigtige biler i 2030, er der ingen modstand overhovedet. Vi producerer ikke biler i Danmark. Derfor taber vi hverken eksport eller arbejdspladser ved at gennemføre det.

Regeringen har ironisk nok selv udgjort modstanden mod at diktere en grøn bilpark – indtil statsministerens tale tirsdag. Nu krammes Løkke og kompagni af alle inklusive Greenpeace.

Det eneste sikre at sige om fremtiden er som bekendt, at der bliver mindre af den. Venstres formand har således snedigt valgt at gøre indhug i den, mens den stadig kan sælges.

DET ER GODT tænkt rent strategisk. Det medgiver jeg. Der er for få lange perspektiver i den hjemlige debat. Hvilket var præcis, hvad jeg tænkte, da en ’orgelprofessor’ forleden ryddede Kristeligt Dagblads forside ved at hævde, at ’salmetempoet i de danske kirker er løbet løbsk.’

Opgjort over de sidste 300 år.

VI MANGLER simpelthen perspektiv, og nu giver statsministeren os det. I lange baner, som man siger.

Og nu jeg tænker over det, har Lars Løkke Rasmussen endda tidligere forsøgt sig med løftet om evigt liv til vælgerne.

Ved valget i 2007 lovede Venstre med Løkke som sprechstallmeister at øge den gennemsnitlige levealder med tre år. Fremskrevet gennem flere valgperioder ville Lars Løkke således – underforstået – forlænge vælgernes gang med planker, når livets gulv forsvandt under dem.

Løkke og Fogh vandt også valget sikkert.

JEG FORSTÅR således udmærket, at Lars Løkke Rasmussen ser så langt frem som muligt. Ikke mindst når jeg ser på hans resultater de seneste tre og et halvt år.