Frygt og bæven i DR

Jeg troede først, at det var satire.

En medieproducer skriver en lille, satirisk bog om ’medietyper’. Hvor-efter nogle mellemledere i Danmarks Radio føler sig ramt og dermed krænket over kapitlet om mellemledere. Hvorefter forfatteren/produceren formenes adgang til at arbejde for Danmarks Radio. Men Danmarks Radio er tydeligvis blevet så frygtsom, at al overskud er væk, hvilket ligner en farce.

Man aner, hvorfor nationens ypperste inden for feltet angiveligt ikke længere orker for eksempel DR Drama. Man fornemmer, hvorfor store dele af knap fire milliarder licenskroner efterhånden evaporerer i en ørken af angst for egen skygge.

Med sit modtræk over for Jens Kjær Larsens bog, ’Mediefilejs’ har DR ironisk nok kanoniseret en egentlig for letkøbt og smart bog langt ud over dens rækkeevne. Det vidner ikke blot om en grundlæggende mangel på indsigt i og fornemmelse for, hvordan omtale virker. Det giver tillige et bekymrende fingerpeg om, hvor virkelighedsfjern mellemleder- og cheflaget i DR faktisk er.

Som journalisten og radioværten Anders Lund Madsen for nogle år tilbage skrev om netop mellemlederlaget i DR her i avisen:

’Danmarks Radio har så frygtindgydende en labyrint af mellemledere, at katakomberne i Paris fremstår som en børnehave i sammenligning.’

Han påpegede et system med forvaltere, der forvalter hinanden i en omfattende kontrolkarrusel, der vikler de producerende ubehjælpsomt ind i meningsløshed og kontraproduktiv ledelse. Og nu er vi nået til at have mellemledere i DR, der har så lidt at have deres berettigelse i, at de gør anskrig ved det mindste drilleri. Jeg forestiller mig de nervøse mellemlederes klage over satirebogen blive taget op på et møde med en ti-femten ledere omkring et mødebord.

De fleste tilstedeværende vil ikke være i stand til at forklare, hvad hver enkelt af de andre mødedeltagere egentlig bedriver – ja, måske end ikke kunne redegøre for, hvad eget arbejde består i. Men mødedeltagerne er enige om, at der skal ikke være nogen ballade. Og heller ingen vaklen. Og slet ikke nogen krænkede mellemledere, uden at disse får satisfaktion.

Man beslutter følgelig, at det er freelanceproduceren/forfatteren, den er gal med. Og man sætter en – eller måske tre-fire – mellemledere til at eksekvere denne beslutning. Der skal jo holdes andre møder, og det er vigtigt at nå disse, inden man skal på kursus med hinanden, eller man skal have tid til at gå ned med stress, fordi pseudoarbejde æder alle op indefra.

Ingen i dette system ser, at når mellemlederne genkender sig selv i en satirebog af en DR-tilknyttet medarbejder og erklærer sig krænkede, håndhæves ikke, at det er medarbejderen, men derimod Danmarks Radio, den er gal med.