Frygten for danskernes dom

MANDAG FIK VI svar på Ekstra Bladet. Det ser ud, som om Mette Frederiksen og kompagni lyver. Eller også er justitsminister Nick Hækkerup ikke orienteret om sikkerhedsspørgsmål i regeringen.

Egentlig vanskeligt at afgøre, hvad der er værst.

DET VAR SÅLEDES Mette Frederiksen selv, der ventede til efter kommunalvalget med oplysningen om, at statsministeren og hendes nærmeste medarbejderes sms’er ikke kunne gendannes. Det oplyser Minkkommissionen til Ekstra Bladet.

Nick Hækkerup annoncerede ellers i sidste uge, at en aftale med kommissionen forhindrede denne oplysning i at komme frem før valget.

SÅKALDTE ’forseglede konvolutter’ blev fredag før valget fremsendt til Mette Frederiksen og de pågældende medarbejdere. Konvolutterne blev efter aftale med Minkkommissionen dog først åbnet efter valget, hævdede Hækkerup.

DET PASSER IKKE, oplyser Minkkommissionen. Der måtte åbnes, og oplysningerne deri måtte gerne offentliggøres ved ankomsten.

INGEN ER overraskede. Det ligner en metode eller i bedste fald en grim vane. I den socialdemokratiske regering tales hele tiden højstemt om ’den demokratiske samtale’. Alt imens der ties, når det gælder at sige sandheden, så danskerne ved, hvad der foregår.

DET ER, som om Mette Frederiksen og hendes folk finder ’den demokratiske samtale’ så vigtig, at borgerne skal kvalificere sig – efter socialdemokratisk standard – til at deltage i den. Som kastes en skygge af enevælden kortvarigt op på væggen som en aftegning, der skitserer, at Mette Frederiksen og hendes regering synes, at kun de ved, hvad danskerne bør vide og ikke vide.

FØRST ONSDAG 17. november – dagen efter kommunalvalget – fik justitsministeren og offentligheden besked. Hvor belejligt! Hvor bekvemt!

STATSMINISTEREN ER tydeligvis blevet en bangebuks. Og med de nye oplysninger ser man, hvor anløben tilbageholdelsen af nyheden er.

Lad os minde om en justitsminister, der stod i tv med en mine som en degn, der netop har været på bordel, og bedyrede, at han og regeringen var rene. Den tilbageholdte offentliggørelse og valget havde intet med hinanden at gøre – næh nej, slet ikke, det var en urimelig anklage, gav Hækkerup indtryk af.

PÅ EKSTRA BLADET konkluderer vi, at skal sandheden frem, bør ingen sætte lid til en regering, der hermed har godtgjort, at den er mere optaget af at slette sine spor end oplyse folkestyret.