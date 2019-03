HVORFOR SKAL der altid først afsløringer til i pressen, før politikerne tager initiativ til at afskaffe personlig fryns og frås?

Eksemplerne er talrige og spørgsmålet aktuelt, efter at Ekstra Bladet i dag kan fortælle, hvordan Venstre-løven Jakob Engel-Schmidt har malket statskassen for orlovspenge på en særdeles kreativ facon.

HAN HAR IKKE foretaget sig noget ulovligt, men kun gjort brug af de utrolige privilegier, som politikerne har vedtaget for sig selv.

Kort fortalt:

Venstre-løven, der i maj 2018 blev afsløret som narkobilist, har aldrig nedlagt sit folketingsmandat. Han har i stedet haft orlov i flere perioder, dels for at arbejde som direktør og nu lobbyist i det private erhvervsliv, dels som sygemeldt.

DET HAR GIVET ham den betydelige økonomiske fordel, at han i perioder har kunnet beholde sin gode folketingsløn, og samtidig har sikret den op til 19 måneder efter det kommende valg.

Folketingspolitikerne har nemlig en eftervederlagsordning, der er så fordelagtigt skruet sammen, at den udløser klingende mønt, selv om politikeren er på orlov og tjener penge i det private eller offentlige.

SELV KALDER Engel-Schmidt pengestrømmen for sit ’sikkerhedsnet’.

Men på Christiansborg ved man godt, at det er svært at forsvare ordningen, og derfor er der nu krav om, at den skal skrottes.

Men altså først efter, at den er blevet afsløret og offentliggjort.

PÅ SAMME MÅDE blev der først taget initiativ til at ændre politikernes yderst lukrative pensionsordning efter et voldsomt pres fra almindelige borgere, som ikke har tilsvarende muligheder for at forsøde deres alderdom.

LANGT DE FLESTE på borgen er modstandere af, at politiker-privilegier kommer under lup.

Det ses tydeligt i disse uger, hvor et forslag fra Enhedslisten om åbenhed omkring EU-parlamentarikernes fryns er blevet sablet ned.

LUKKETHED ER det bedste middel til at udvikle og bevare personlige fordele.

Sådan synes parolen at være inden for de tykke mure. Og så er det møgirriterende, når journalister begynder at grave.