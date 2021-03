Fuld Støjberg, tak

Selvfølgelig skal rigsretssagen mod Støjberg være helt og fuldt åben. Det er ikke Inger Støjbergs rigsretssag, som mange fejlagtigt formulerer det. Det er vi andres. Det er demokratiet, der anklager hende. Alene derfor skal alt lægges åbent frem.

Det er vrøvl, når de radikales retsordfører, Kristian Heegaard, hævder, at Støjberg med sit forslag om at tillade tv-transmission fra møderne i rigsretssagen udelukkende vil gøre sagen til ’reality-tv’.

Ingen bør smide om sig med udskamninger og antydninger af, at danskerne ikke kan overskue ret og vrang og er for lette at forlede med kæk optræden og populær tale. Hvis der er noget, vi ikke har brug for med hensyn til rigsretssagen, er det snarere, at den skal kontrolleres af et ånds-aristokrati, der mener, at sagen er for vigtig til menigmands indsigt og holdning.

Som bekendt handler rigsretssagen om ’den ulovlige instruks’, Støjberg som udlændingeminister gav i 2016. Den betød, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt uden at blive behandlet individuelt, som reglerne ellers foreskriver. Støjberg står anklaget for at give urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget på i alt fire samråd. Og dermed til offentligheden og den danske befolkning.

Alle har ret til at følge med i, hvad vi har smidt 15 højesteretsdommere og omkring 100 millioner kroner efter. Samt se med begge øjne, hvordan det udspiller sig, og hvad det ender med. Formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöbergs, indvending lider i øvrigt af samme vrangforestilling som de radikales. Og formanden tilføjer så, at indkaldte embedsmænd jo skal beskyttes.

Vi må blot undrende spørge: mod hvad? Befolkningen har i forvejen ikke for meget tillid til hverken politikere eller embedsfolk. Dette problem afhjælpes ikke ligefrem af at lægge mere slør ud.

Hensynet til offentlighed må i denne sag tilsidesætte den slags forbehold. Vi taler om overholdelse af love og bekendtgørelser for såvel en minister som eventuelt embedsmænd. Borgerne i Danmark bliver overvåget mere og mere af magthaverne gennem stat og kommuner. Muligheden for det modsatte forværres derimod i et land, hvis offentlighedslov med rette har øgenavnet ’mørklægningsloven’.

Lad der blive lys over de dokumenter og bemærkninger, der i denne sag har fundet sted i magtens ellers sparsomt oplyste korridorer.

I øvrigt er vi en del, der gerne ville have haft lidt ’reality-tv’ fra Radikale Venstre de seneste ti års tid. Her så vi – uden sammenligninger i øvrigt – at man skal være varsom med at skjule noget i den indbildning, at man er i besiddelse af en højere moral end andre.