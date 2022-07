EKSTRA BLADET har gennem det seneste år bragt en række historier om danskere, der er kommet i klemme i de stramme regler for familiesammenføring.

DEN ENE sag mere grotesk end den anden.

FOR EKSEMPEL historien om pæredanske Bjarne, der ikke kunne bevise, at han var dansk.

AF DENNE årsag fik hans kone afslag på opholdstilladelse. En manglende karakter i dansk fra 9. klasses afgangseksamen fik Udlændingestyrelsen til at vurdere, at Bjarne ikke kan bevise, at han kan tale og skrive dansk:

- Udlændingestyrelsen kunne jo bare ringe mig op og finde ud af, at jeg godt kan tale mit eget sprog. Det er fuldstændig absurd, lød det fra 54-årige Bjarne Toft Jakobsen.

DET ER ikke bare absurd. Man skulle faktisk tro at det er løgn. Men der er desværre mange eksempler. Senest Ekstra Bladets historie i weekenden om topforskeren Mads Rønne, hvis familie har måtte opgive drømmen om en fremtid i Danmark.

RØNNES KONE fik afslag på opholdstilladelse. Blandt andet fordi Mads aldrig afsluttede 1. g i Danmark for 22 år siden, men i stedet uddannede sig i USA.

- Nu har vi lært, at Danmark faktisk ikke vil os, konstaterede Mads Rønne tørt, da han og familien stod i lufthavnen og med en bitter smag i munden tog afsked med topforskerens hjemland.

DET ER det glade vanvid. Vi taler om et system der er så kantet og regler så rigide, at alt sund fornuft synes sat ud af kraft.

I JANUAR proklamerede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han ville sørge for ændringer på området:

- Lad os få åbenlyst skøre regler væk, lød det beslutsomt fra ministeren i et samråd, der var indkaldt på baggrund af Ekstra Bladets dækning.

I BEGYNDELSEN af 2022 nedsatte han således et udvalg, der skulle se reglerne efter i sømmene. Men i dag – syv måneder og en ministerrokade senere – er det såkaldte serviceeftersyn stadig ikke afsluttet.

DER ER dømt nøl. Mens regeringen nusser rundt med papirer, 'bemærkninger' og paragraffer, bliver stadig flere danskere utilsigtet ramt af de åbenlyst gakkede regler.

OG DET danske samfund mister værdifuld arbejdskraft.

TESFAYES INDSATS har i bedste fald været halvhjertet. Hans afløser Kaare Dybvad går i tomgang. Vi er stadig 'ude at køre med de skøre', når det gælder reglerne for familiesammenføring. Træd nu speederen i bund.