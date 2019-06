Fyr flere konsulenter - giv velfærden tilbage

DER ER FORHANDLINGER om en ny regering i Danmark ledet af socialdemokraterne.

OG LAD OS fremhæve en sag, der er afgørende for borgerne, men som ingen rigtig taler om:

METTE FREDERIKSEN lovede i valgkampen, at Socialdemokratiet vil spare tre milliarder kroner på det offentliges brug af konsulenter. Færre kolde hænder og flere varme, lød det.

MEN SPØRGSMÅLET ER, om man i det hele taget kan forlade sig på socialdemokraterne, når det gælder om at løse Danmarks måske største øjeblikkelige problem: Det store tricktyveri af den offentlige sektor.

DANMARK har verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Men ikke kun til gavn for borgerne. De seneste års udbygning er hovedsageligt spenderet på at øge bureaukratiet. På konsulenter og akademikere i en forvaltning, der synes at opfinde flere opgaver, end den løser.

DERMED STJÆLER man velfærdsstaten fra dem, der har brug for den. En herskende klasse af projektmagere og bureaukrater har succes med at gøre det danske velfærdssamfund til sit eget beskæftigelsesprojekt. De kolde hænder tager over.

DERFOR ER løftet om at spare på konsulenter en god test på, om Mette Frederiksen magter sin opgave. For der er tale om et selvopgør. Socialdemokratiet 12-doblede sine udgifter til konsulent- og advokatbistand fra 2016 til 2017. Det var en stigning i konsulentbistand på over 1000 procent. Socialdemokratiet har således samme mekanisme indbygget i sin partiorganisation.

MAN BØR DERTIL fremhæve, at kritikken må gælde hele Folketinget. Politikerne har udløst en gaveregn til sig selv de senere år. Samtidig med, at de varme hænder i det offentlige – læger, sygeplejersker, pædagoger og sosu-assistenter – begrænses i deres hjælp til borgerne, øgede politikerne sidste år med et bredt flertal i Folketinget bevillingerne til sig selv plus diverse konsulenter med over 40 procent.

IFØLGE Socialdemokratiets partisekretær, Christine Antorini, er det alt sammen sket for at ’forbedre demokratiet’, som hun udtalte sidste sommer. Det er sådan, tricktyveriet af den offentlige sektor foregår. Den stjæles af folk, der forklædt som godhed tiltusker sig adgang til magten og midlerne i socialstaten. Det er et ’inside job’, som man siger.

SOCIALDEMOKRATIET og de andre røde partier skal såmænd nok nå til enighed om udlændingepolitikken. Og om den økonomiske politik. Hvad de burde nå frem til, er enighed om at give velfærdsstaten tilbage til dem, den blev bygget til. Fyr flere konsulenter, rapportskrivere og projektmagere. Det ville være værdig socialdemokratisk politik.