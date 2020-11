Fyr Mogens Jensen

Mogens Jensen er alt det, jeg foragter ved politik. En levebrødspolitiker, der krampagtigt holder fast i taburetten og pinagtigt forsøger at redde sit eget skind ved dagligt at skifte forklaring og give alle andre skylden for, at han har brudt loven.

Tænk, hvis det var dig eller mig, der brød loven. Kunne vi så bare sige: Jamen, det var mine ansatte, der glemte at fortælle, jeg ikke måtte slå naboen ihjel?

Den socialdemokratiske minister har sagt så meget vrøvl, at han burde have været fyret på stedet – og oveni fået en bøde for at tale usandt. F.eks. har han påstået, at han da ikke kunne regne ud, at det var ulovligt at kræve en nedslagtning af raske mink uden for en 7,8 km zone. Lyt lige til dig selv, Mogens Jensen. Så dum er ikke engang du. Det var nødvendigt at ændre loven for at gøre nedslagtningen lovlig inden for 7,8 km-zonen.

Hvis Mogens Jensen havde nogen som helst skam i livet, var han for længst gået af som minister.

I baggrunden tåger Mogens Jensens chef, Mette Frederiksen, også rundt og påstår, at vi bare skal stole på hende. Hvordan kan vi dog det, når hun stadig har en tåbe som Mogens Jensen på ministerholdet?



Den socialdemokratiske minister har sagt så meget vrøvl, at han burde have været fyret på stedet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hvorfor tager Mette Frederiksen ikke ansvaret og siger tingene, som de (måske) er? Det er for farligt at opdrætte mink i Danmark. Det er muligt, at den der cluster 5-variant af corona ikke er lige så farlig som først antaget, men jeg har ikke hørt nogen sige, at minkavl ikke er et potentielt reservoir for virus og sygdom, der kan true folkesundheden. Det burde i sig selv være begrundelse nok til at gøre minkavl til fortid.

Men hvis man lukker et erhverv, må man jo følge grundloven, som har en fin paragraf om ekspropriation, hvilket der her er tale om. Så er der fuld erstatning til avlerne, men det er regeringen åbenbart for fedtede til at ville give.

Politisk er der stilhed før den endelige storm, alt imens minkavlerne fortsætter med at likvidere deres egen branche uden et lovgrundlag – og uden at vide, hvad de får i erstatning.

I næste uge kommer regeringens redegørelse, og så tør jeg godt garantere, at Mette Frederiksen pelser Mink-Mogens. Det er ren taktik at vente. Hvis Mette Frederiksen fyrer Mink-Mogens inden redegørelsen, risikerer hun sit eget liv, når redegørelsen kommer.

Men det hele er blevet så uværdigt, at jeg efterhånden godt kan forstå Pernille Vermund, der kræver hele regeringens afgang.