Gå nu hjem, Thorkild

Kære Thorkild Fogde

Du er ikke hævet over loven.

Politiet må død og pine spille efter reglerne – ellers smuldrer befolkningens tillid til jer.

Derfor må du sidde med en noget bittersød smag i munden i dag.

DU HAR JO IKKE mistet dit arbejde, du er stadig rigspolitichef, du kæmper med det yderste af neglene, og du er fortsat chef for hele ordensmagten.

Men inderst inde ved du ganske givet også godt, at hver eneste dag, du stadig møder op på jobbet, er din tilstedeværelse en decideret hån mod de retskafne, menige betjente.

I MINKSKANDALEN har Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen forsvaret sig med, at de ikke var klar over, at ordren om at slå alle mink ihjel var ulovlig. Det var der ikke lige nogen, der havde fortalt dem.

Men den luksus har du jo ikke.

Du burde have reageret øjeblikkeligt, da du 5. november 2021 fik at vide, at ordren var ulovlig.

MEN DET GJORDE du ikke. Du stillede dig tværtimod op på et pressemøde to dage senere og forklarede, at tempoet ville blive skruet op. Og derfor blev de menige betjente i dagevis ved med at udføre en ulovlig plan.

En yderst suspekt praksis, som vi sikkert principielt er enige om ellers kun hører bananrepublikker til.

DET ER JO IKKE noget, jeg finder på – det har du Minkkommissionens ord for.

Jeg ved godt, at du lidt kryptisk har ytret i et interview, at du er uenig i kritikken.

Men med denne dybt alvorlige skygge hængende over kasketten burde du selvfølgelig ikke gå på arbejde. Du burde omgående være blevet hjemsendt. Ret beset behøver jeg ikke forklare dig det – du har selv været med til at sende embedsmænd hjem, mens deres sag blev undersøgt, som vi på Ekstra Bladet kunne fortælle i avisen i går.

Hvordan skal vi ellers kunne stole på systemet?

DU KUNNE GODT gå ind til din departementschef i Justitsministeriet og anbefale, at du blev sendt hjem. Men din chef, Johan Legarth, har samme problem. Og hans chef, Barbara Bertelsen, burde også hjemsendes. Også sådan ville korthuset jo vælte, hvis I ti embedsmænd blev bedt om at gøre det eneste anstændige.

SÅ JEG FORSTÅR SKAM godt din kattepine. Men denne sag er vigtigere end din karriere og pletfri uniform.

VI HAR IGEN OG IGEN bedt om interview. Men enten har du ikke tid, eller også vil du ikke uddybe dit interview, hvor du erklærer dig uenig i kritikken.

DERFOR HAR VI på Ekstra Bladet valgt at gå lidt alternativt til værks for at få dig i tale. Vi er ikke ude på at mobbe dig, som Djøf beskyldte os for, da vi sendte et fly i luften med samme besked til Barbara Bertelsen.

Men du skal nok forberede dig på lidt røg i nærmeste fremtid. For ingen er hævet over loven. Og slet ikke dig.

Venlig hilsen

Knud