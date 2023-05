Gå selv forrest

STORT SET samtlige danske aviser har i denne uge forlangt, at der skal undervises i Muhammedtegningerne i folkeskolen.

Det synes vi også på Ekstra Bladet. Vi vil bare ikke forlange eller foreslå det. Vi synes, man skal holde sig til udelukkende at prædike oplysningspligt, som man selv er i stand til at leve op til.

Så længe vi aviser tøver med at bringe f.eks. Kurt Westergaards ombejlede og af visse muslimer forkætrede ’bombe i turban’-tegning, skal vi ikke stille skolelærere op i forreste geled i kampen mod mørkemændene fra moskéerne.

DER FINDES imidlertid mange bukseløse skrivebordskrigere i Danmark. Flot, at Politiken, der i sin tid overbragte en officiel undskyldning for tegningerne til 'Muhammeds efterkommere' - med et totalt intellektuelt og moralsk svigt fra daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden og støtte fra den halve forfatter- og kunstnerstand - mener, at Muhammedtegningerne skal være pensum i folkeskolen.

Og hvor bekvemt pludselig at kræve frihedsrettigheder opretholdt, når det er nogle andre, der sætte livet på spil som for dåden.

Og hvor fint, at nationalkonservative Berlingskes lederskribent ret præcist opridser situationen: ’Vi står over for et fænomen, som Thomas Hoffmann, professor i islamisk teologi, kalder islamistisk 'nekropolitik' eller 'dødspolitik', hvor islamister mener, at de kan diktere, hvem der må leve og dø.’ Men herefter hævder også Berlingske, at dette modvirkes med undervisningsmateriale til folkeskolen. Og lederskribenten forsikrer efterfølgende på Facebook om, at man ikke vil have problemer med at bringe ’tegningen’ i avisen. Det er dog ikke sket.

MENS BERLINGSKE går i klædeskabet for at finde sine benklæder, kan fremhæves, at også Information er med. Og så sandelig om ikke Jyllands-Posten tillige er klar til at kaste ’karikaturtegningerne’ på katederet: ’Det er uhyre vigtigt, at lærere, hvis forslaget vedtages, med staten i ryggen kan henvise til pensum, hvis der opstår konflikter.’

Jep, selvfølgelig! Det skal nok få en lovreligiøs tosse som ham, der angreb Kurt Westergaard med en økse, til at ræsonnere: ’Jamen, så er det jo slet ikke tegnere eller skolelærere, der skal slås ihjel, det er derimod det der undervisningsministerium!’

ONSDAG BLEV forslaget debatteret i Folketinget. Regeringen erklærede, hvad den har gjort med alle problemer her i landet siden sin tiltrædelse: Den varslede en undersøgelse. Og for første og eneste gang er vi enige i at få undersøgt skidtet. For ja, det er voldsmandens veto, der gælder. Det er en de facto-genindførelse af blasfemiparagraffen. Det er uacceptabelt i et liberalt demokrati, at voldsparate bestemmer.

Men her på Ekstra Bladet vil vi helst kunne praktisere, som vi prædiker. Vi bor i et bladhus med sikkerhedsforanstaltninger for over 100 millioner kr. mod lovreligiøse angreb. Vi vil ikke stille skolelærere ubeskyttede op i en krig, som vi selv omhyggeligt har forskanset os i.