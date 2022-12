Gå væk fra yveret!

DANMARKS BEDSTE malkeko har ingen patter. Tværtimod. Den er lavet af beton og er 17 kilometer lang Alligevel har politikerne malket dyret med et fast og øvet greb. År efter år.

JEG TALER selvfølgelig om Storebæltsbroen, som er blevet til en regulær pengemaskine, der stik imod både løfter og rimelighed finansierer alt muligt andet end sig selv.

Derfor burde den nye transportminister, Thomas Danielsen (V), enten fjerne broafgiften helt eller sænke den drastisk, så den kun akkurat finansierer vedligeholdelse af broen.

OPRINDELIGT LOVEDE politikerne, at broen skulle afbetales hurtigst muligt, og så skulle den være gratis. Det løfte er ikke blevet holdt.

Broen er for længst betalt af de danskere, som har brugt den. Den kostede i grove tal 40 milliarder i dagens penge. Og gennem årene er der kommet mere end 40 milliarder ind i indtægter fra betalingsanlægget ved Korsør.

Alligevel har staten ikke formået at afdrage gælden – A/S Storebælt skylder stadig godt 18 milliarder. Det virker ved første øjekast absurd.

Men der er selvfølgelig en forklaring: Politikerne kan simpelthen ikke slippe et yver, når de først er gået i gang med at hive i patterne.

I DAG er Storebælts-forbindelsen en pengemaskine, som finansierer infrastruktur-projekter i hele landet fra motorvejen ved Hillerød til nye broer i Nordjylland. Hvert år tager regeringen en del af overskuddet og bruger det til nye trafikale projekter.

I takt med, at det sker, så udskydes fristen for, hvornår gælden er afdraget – og dermed fristen for, hvornår det bliver gratis at køre over Storebælt.

Lige nu siger statens regnestykke, at gælden er afdraget i 2034 – og at det først på det tidspunkt vil blive gratis at krydse broen.

DER ER selvfølgelig overhovedet ingen grund til at stole på det regnestykke. De har skubbet denne dato flere gange tidligere. Og politikerne har en interesse i at blive ved med at udskyde gældsafviklingen, for så længe gælden ikke er afviklet, så længe kan de blive ved med at bruge bropengene på alt muligt andet.

De dyre infrastruktur-projekter rundt omkring i landet skal selvfølgelig finansieres. Og på en måde er det rimeligt nok, at det er danske bilister, som skal finansiere nye veje og broer.

Men det er simpelthen uretfærdigt, at folk, der krydser Storebælt, skal betale mere end bilister, der krydser Langebro i København eller pendler mellem Hirtshals og Aalborg.

I PRAKSIS er broafgiften blevet en trafikskat, som finansierer broer og motorveje i hele kongeriget.

Og det er simpelthen urimeligt. For det betyder, at Fru Fynbo med børn og børnebørn på Sjælland skal betale mere til dansk infrastruktur end Hr. Hirtshals, der nyder godt af de nordjyske broer og motorveje.

Hvis man mener, at bilisterne skal beskatte nye infrastruktur-projekter, så beskat alle bilister lige meget. Der er masser af muligheder. Skat på benzin for eksempel. Det vil ramme alle og smøre skatten tyndt ud.