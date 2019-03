'Går den så går den'

I en sygeseng på Odense Universitetshospital ligger Brian Bergman Pedersen. En byld i hjernen giver ham både taleproblemer og lammelse. Alligevel skal han dokumentere, at han er syg. Brian Bergman Pedersen skal dertil overholde tidsfrister, udfylde formularer og svare på breve for ikke at miste retten til dagpenge.

Rune Lund er medlem af Folketinget for Enhedslisten. I efteråret 2015 sprængte han sin akillessene til basketball-træning. Han kunne bare ringe til Folketinget og melde sig syg. Der var ingen krav om lægeerklæringer eller anden form for dokumentation. Og han kunne selv bestemme, hvornår han var rask igen.

Kan du, kære læser, se forskellen? Og hvis du synes, at der her er en afgrund mellem, hvordan vi behandler en syg politiker og en syg dansker, så er du ikke den eneste. Som Buller Sodborg fra Snedsted, der har været sygemeldt i mere end halvandet år, siger i Ekstra Bladet i dag: – Det er noget svineri. Politikerne skal have samme vilkår, som vi skal. De bør selv kunne mærke, at det system, de laver, ikke fungerer.

Vi bringer i dag 12 helt almindelige danskeres oplevelser af et system bygget på skrankepaveri, papirbunker og økonomiske stokkeslag. De 12 har vi fundet blandt de mange, som henvendte sig til os, da vi efterspurgte helt almindelige danskeres oplevelser med at være syge.

Og der er tusindvis derude, som føler sig mistænkeliggjort og nedværdiget i et hensynsløst system.

Når alle disse mennesker ser, hvor let syge politikere slipper, så hopper kæden af. Og det gør den også for mig.

Hvorfor er det, at politikerne ikke forstår, at de er folkets tjenere, som naturligvis ikke skal have bedre regler end alle andre?

For os her på Ekstra Bladet begyndte denne runde om politiker-fryns og -fordele med afsløringen af Venstre-løven Jakob Engel-Schmidt, der jonglerede med sygemeldinger og orlov, så han hele tiden optjente retten til et fedt eftervederlag. Først troede jeg ikke rigtig på historien. Den lød overdreven. Men det var den ikke.

Devisen ’går den, så går den’ spankulerer rundt i dansk politik som en yndet følgesvend. Mens politikerne i årevis har haft travlt med at se kritisk på velfærdsstaten for at reformere den, har de bekvemt undladt at se på sig selv. Det har ellers ikke skortet på muligheder for at lave reglerne om, ikke mindst da politikerne for et par år siden nedsatte en vederlagskommission. Den skulle rydde op i politikernes løn, pension og goder, så de matchede resten af samfundet.

Inden kommissionen havde fremlagt sin rapport, blev den skudt ned. Forrest i rækken med den allerstørste haglbøsse stod i øvrigt Henrik Sass Larsen (S). Politikernes løn, pension og goder er stadig ude af trit med resten af befolkningens.

I ugens løb har Ekstra Bladet også dokumenteret, at politikerne får et skattefrit tillæg, når de er på barsel, og i øvrigt har en meget bedre barsel end alle andre. Og det er ikke svært at finde nye eksempler.

Vi kræver en normalisering og gennemgribende oprydning blandt politikernes privilegier.

SAMTIDIG kunne de menneskeliggøre kontrollen af syge danskere, så Brian Bergman Pedersen og andre ikke skal dokumentere, at de er syge, mens de ligger i en hospitalsseng.