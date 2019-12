Gælds-galimatias

GÆLDEN til det offentlige tordner stadig i vejret. Den er nu oppe på 122 milliarder kr.

SIDEN 2015 har Gældsstyrelsen stort set kun opbevaret fordringerne uden at gøre noget ved dem, erklærer styrelsens direktør frejdigt i Jyllands-Posten.

IMENS graver en flok medarbejdere sig manuelt gennem fortidens gamle regninger i en fart, der får en dræbersnegl til at ligne en derbyvinder.

FOLK, der skylder i skat, til DSB, børnebidrag og politibøder kan bare slappe helt af – det galopperende galimatias fortsætter med uformindsket kraft mange år ud i fremtiden.

SOM almindelig, tætbarberet skatteyder føler man sig til grin, når andre bare kan skylde milliarder væk.

GÆLDSSTYRELSEN har i dag meget passende hovedkontor i en tidligere sindssygeanstalt fra 1800-tallet, hvor vinden skriger i vinduerne, fremgår det af Jyllands-Posten, der i går gennemgik gældsgaloppen.

IGEN hamrer vi frustrerede skatteydere nemlig ind i Skats enorme evigheds-airbag af undskyldninger om dumme IT-systemer, politisk makværk og en generel opgivenhed, der er til at skrige over. Ingen har rigtig ansvaret for noget som helst.

ET EKSTRA ABSURD element i kaos er ifølge Gældsstyrelsen, at der stadig løber 8,5 pct. i rente på al gælden. Det virker selvfølgelig skørt i en tid, hvor vi har minusrenter. Men når de alligevel ikke inddriver gælden, såeh ...

KATASTROFE-KURSEN startede i 2005, da skattevæsenet overtog opgaven med at indkræve al offentlig gæld. Ih, hvor skulle det hele blive smart, lovede den daværende V-minister, Kristian Jensen.

FOR AT VÆRE rigtig moderne startede han med at fyre de erfarne, nidkære gældsinddrivere, for nu kom der jo et ’system’, som gjorde disse fortidslevninger helt overflødige. Men gu’ gjorde der ej! Havde man dog bare ventet med at fyre medarbejderne. For systemet kom aldrig op at køre, og ni år senere blev det endegyldigt smidt hen på statens elefantkirkegård for kiksede, milliarddyre systemer.

NU ER et nyt system på vej engang ud i fremtiden, meddeler Gældsstyrelsens direktør.

I MELLEMTIDEN sidder 350 medarbejdere troligt og behandler 2,2 millioner gamle ubetalte regninger – det lyder som noget fra Dickens’ tid, og medarbejderne burde have en tålmodigheds-medalje, for de når kun fem regninger om dagen. Det må være som at vande have med en pipette.

SKATTEMINISTER MORTEN Bødskov synes også, det er noget værre rod, buldrer han i Jyllands-Posten. Han satser derfor på at forebygge gæld blandt dårlige betalere, siger han. Og vil i øvrigt søge inspiration i udlandet ...

HVIS det er hans tanke at virke handlekraftig verfor befolkningen med disse bovlamme ideer, er hans mission mislykket. For at sige det mildt.