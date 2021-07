SPILLERE DER får slag med flad hånd. Spillere der får vredet brystvorten rundt. Spillere – mænd vel at mærke – der får at vide, at de har større bryster end trænerens søster. Spillere der bliver skadet, men hånes for at være nogen kyllinger. Listen er lang, også for lang til at kunne blive gengivet på denne plads i sin fulde længde.

MEN DET er virkeligheden i fodboldklubben Esbjerg fB, som spiller i den næstbedste række. Den store vestjyske traditionsklub fik i begyndelsen af året nye ejere. Ind rykkede en amerikansk investorkreds, som gjorde Esbjerg til en del af en fodboldfamilie, som også tæller engelske Barnsley FC, belgiske KV Oostende samt franske AS Nancy.

VI KAN allerede her konstatere, at de nye ejere ikke har megen forståelse for dansk klubkultur, den danske foreningstradition og for arbejdsmarkedets danske model, som også de professionelle fodboldklubber er en del af.

OG HELT galt gik det, da de amerikanske ejere i maj ansatte den 45-årige tysker Peter Hyballa som ny cheftræner. Han har vist sig at være træneren fra helvede. Der gik ikke lang tid efter hans ansættelse, før Ekstra Bladet havde de første beretninger om en træningskultur, som virker grotesk og fuldstændig ud over alle grænser.

DET KULMINEREDE i går, da 21 spillere sendte et åbent brev til ledelsen i Esbjerg, hvor de udtrykte mistillid til træner Peter Hyballa, der overskrider spillernes grænser både fysisk og psykisk. Det er et forløb, der strækker sig over ganske lang tid, og undervejs har spillerne forsøgt sig med direkte henvendelser til de amerikanske ejere. Spillerforeningen, som er de aktives fagforening, har også været involveret, men alt preller af på ejerne, som er repræsenteret af Paul Conway.

DANSKE fodboldspillere har ikke tradition for at gøre oprør og sige fra. Derfor er det et voldsomt skridt, de 21 spillere har taget. Og modigt. Men det rager Paul Conway en høstblomst. Tidligere har han brugt tid på at skælde pressen og ikke mindst Ekstra Bladet huden fuld, fordi vi har skrevet om de voldsomme episoder i klubben. Hans reaktion i går var, at brevet, eller rettere nødråbet fra spillerne, var latterligt.

HAVDE HYBALLA været hestetræner, havde dyreværnet for længst grebet ind. Men i Esbjerg fB går det an at mishandle spillerne, alene fordi ejerne ikke vil tabe ansigt.

MAN KAN til stadighed undre sig over, at DBU og Divisionsforeningen totalt har åbnet markedet, således at alle og enhver kan opkøbe danske fodboldklubber. På det her område mangler der virkelig kontrol, så typer som Paul Conway og hans konsortium kan blive afvist ved grænsen.