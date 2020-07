Gamle røvhuller

INDEN I på Ekstra Bladets nationen! går amok i et flerstemmigt anskrig, og enkelte af jer måske endda dratter omkuld med bommesislag på grund af overskriften, så lad mig være pædagogisk:

Jeg har en god og en dårlig nyhed.

DEN GODE er, at man i lang tid har troet, at verdens overbefolkning vil blive verdens undergang. Et nyt og omfattende studie siger nu, at antallet af mennesker på jorden vil falde markant de næste 80 år.

KLODE, KLIMA, fødevareproduktion og miljø vil ikke blive nær så belastet som frygtet, hvilket selvsagt er opmuntrende. Ligesom det er en stor glæde, at en af hovedårsagerne er kvinders øgede uddannelsesniveau, ligestilling samt frihedsgrad.

DET OMFATTENDE internationale studie, der for nylig er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet, fremskriver befolkningstallet på verdensplan til 9,73 milliarder i år 2064. Derefter falder det igen til 8,79 milliarder i år 2100. Det er omkring to milliarder færre, end FN hidtil har skønnet.

FLERE TAL er opsigtsvækkende. Over 20 lande får halveret deres befolkning. Herunder verdens i dag folkerigeste nation, Kina. Det samme gør Japan, Thailand, Italien og Spanien. Indiens befolkning vil også falde med omkring 300 millioner, men være verdens folkerigeste nation efterfulgt af Nigeria, som til gengæld næsten firedobles.

DEN DÅRLIGE nyhed er, at hele 183 nationer ikke vil være i stand til at reproducere sig selv. Fødselsraten vil falde til langt under de 2,1 procent, der var snittet i 2017. Også Danmarks befolkningstal vil falde markant. Helt ned til 4,88 millioner i år 2100. I Danmark har vi faktisk ikke reproduceret os selv siden 1969.

VI FÅR således langt flere ældre og langt færre unge til at bære udgifterne og løse opgaverne. Det kan blive katastrofalt for samfundsøkonomien. Hvis nogen i dag finder det uoverskueligt at finde 20.000 manglende sosu-assistenter over de næste 20 år, er det for intet at regne mod, hvad vores børnebørn skal bakse med.

Dermed er der kun én løsning: indvandring.

HVIS IKKE ældre i fremtiden skal ligge uhjulpne i deres eget søle på plejehjemmet, og hvis danske virksomheder fortsat skal kunne opretholde forsørgelse af velfærdsstaten, skal der meget mere arbejdskraft, meget mere indvandring til, end vi har i Danmark i dag.

INGEN ER uenige i, at parallelsamfund skal bekæmpes. Eller i at ghettoer ikke er et gode. Men nationen – altså, den danske – bør hurtigst muligt få sig en ordentlig integrationspolitik. Eller som sosu-assistentens forudsigelse om fremtiden må lyde:

Gamle røvhuller kan lukke meget lort ud, men de tørrer ikke sig selv.