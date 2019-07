Gammel mad

SÅ ER den igen-igen-igen gal med Netto. Det bliver ved med at vrimle med gamle madvarer, der kan give kunderne alt fra tynd mave til livstruende forgiftninger.

DET ER efterhånden et år siden, at Ekstra Bladets maddetektiv, Christian Kloster, for første gang gik på jagt på Nettos hylder rundt om i landet efter fødevarer med udløbet salgsdato.

DE MANGE varer blev udstillet på fortovet foran butikkerne, så kunderne ved selvsyn kunne konstatere, hvordan butikkerne blæste på lovgivningen.

’PINLIGT’ og ’dybt beklageligt’ lød det dengang fra Netto-cheferne, som lovede bod og bedring.

MEN INTET skete. Hver gang Ekstra Bladet tjekkede butikkerne, flød det med gamle varer. Og hver gang forsikrede de ansvarlige, at nu ville der ske noget. Ren bragesnak.

SE BLOT på billederne af de gamle madvarer, som Ekstra Bladet netop har fundet i Netto i Faxe og Københavns Sydhavn. Vi taler om alt fra rosiner og slik til rugbrød og babymad – varer, hvis holdbarhed udløb for op til for seks måneder siden.

EN LOKAL distriktschef erklærer sig ’vildt skuffet’ i en intern mail til de ansatte. Chefen kræver oprydning og buldrer: ’Jeg SKAL på intet andet tidspunkt stå på mål for, at Ekstra Bladet skal bestemme vores dagsorden igen.’

DET MÅ så komme an på en prøve, og vi er ret sikre på, at chefen bliver skuffet. For alt tyder på, at personalet ikke bevidst blæser på kundernes helbred og lovgivningen.

FORKLARINGEN ligger snarere i Nettos omkostningspolitik. Lavpriskæden med et årligt milliard-overskud presser personalet til det yderste.

MEDARBEJDERNE knokler som Duracell-kaniner for bare at holde butikkerne kørende. Det betyder selvfølgelig mindre tid til at tjekke for gamle varer.

DERTIL kommer, at bøderne for at sælge madsvineri er latterligt lave. Netto har ingen økonomisk tilskyndelse til at overholde lovgivningen.

SÅ INDTIL bøderne sættes markant i vejret, må kunderne selv tjekke madvarerne en ekstra gang – og Ekstra Bladets maddetektiv vil fortsat have fast arbejde.