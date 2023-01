Gebis-gribbe

Tak til tandlægen, der i dag står frem i Ekstra Bladet. Han bryder et tabu og afslører, at danske tandlæger tjener for meget. Robin Kalali arbejder som tandlæge på en privat tandlægeklinik i Vesthimmerland Kommune og smasker nu sine lønsedler på bordet, så Ekstra Bladets læsere kan se dem. De viser, at tandlægen tjener 94.372 kroner om måneden i gennemsnit for at arbejde 32 timer om ugen.

Der er intet galt i at tjene mange penge. Men tandlæger er en del af det offentlige sundhedsvæsen, hvor hver en krone skal vendes. Og når tandlæger kan tjene så mange penge, må man konkludere, at de er for dyre eller får for meget i tilskud fra staten. Med andre ord må tandbehandlinger kunne laves billigere. Det er da også Robin Kalalis pointe: Han mener, at hans lønseddel beviser, at danske tandlæger er for dyre.

Ekstra Bladet har altid arbejdet for at afsløre, hvis nogen malker de offentlige kasser. Og her er et eksempel. Tandlægerne er ikke almindelige firmaer, som skal have lov til at skrue prisen i vejret på markedsvilkår. De er delvist finansierede af fællesskabet og bør føre rimelige priser og aflønne tandlægerne med rimelige lønninger. Det skal nemlig være så billigt som muligt for almindelige danskere at få repareret bisserne.

Mange danskere med ondt i tænderne holder sig da også væk på grund af de dyre tandbehandlinger. Især under den økonomiske krise, som vi svømmer rundt i lige nu. 70 procent af landets tandlæger oplever, at patienterne melder afbud eller udskyder behandlinger.

Tandlægerne har tidligere opfordret til, at de skulle have flere offentlige tilskud. Men spørgsmålet er, om de har brug for flere penge? Noget kunne tyde på det modsatte. Ekstra Bladet har ringet til Danmarks Statistik for at undersøge, om kritikken er forfejlet. For måske er tandlægerne allerede i gang med at sætte priserne på tandbehandlinger ned? Men det er de ikke. Faktisk har de støt hævet priserne i de seneste 20 år.

Siden 2002 er prisen på tandbehandlinger i Danmark steget med 73,7 procent, mens de generelle priser i samme periode kun er steget med 44 procent. Et godt tandsæt bør ikke være et privilegium for dem med flest penge. Alle danskere bør have råd.