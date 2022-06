Generalen og fodfolket

LARS LØKKES forening er nu blevet et rigtigt parti med program, folketingskandidater, vedtægter og den slags.

Men efter landsmødet i søndags styrkes overbevisningen om, at partiet er totalt overflødigt og forhåbentlig dømt til at mislykkes som et politisk projekt med indflydelse på Christiansborg.

BETRAGT BARE billedet: Her sidder generalen bred og mægtig i forgrunden, mens fodfolket holder sig beskedent i baggrunden.

Moderaterne er og forbliver Løkkes egotrip. Navnet er misvisende. Løkkepartiet havde været rammende.

DEN TIDLIGERE statsminister håber stadig på – i hvert fald udadtil – at hans plan om det brede samarbejde hen over midten er den platform, der kan sikre ham og hans parti en solid position i Folketinget.

Men det slukkede Mette Frederiksen som bekendt effektivt, da hun i sin grundlovstale åbnede debatten om en kommende rød regering med blå deltagelse.

LØKKE LØD ELLERS imødekommende, da han på sit partis landsmøde kommenterede statsministerens udspil:

– Hun slog hånden af mig for tre år siden. Det er tankevækkende, at hun nu har fået samme tanke. Hvis hun virkelig mener det, er det positivt, sagde han.

Men vi spørger – som Politiken: Hvad skal vi med Moderaterne, hvis Socialdemokratiet er parat til at levere samme øvelse?

SOM STATSMINISTER forsøgte Lars Løkke på intet tidspunkt at formidle et regeringssamarbejde hen over midten. Tværtimod.

Det var først i valgkampen i 2019, da han indså, at magten var ved at glide ham af hænde, at han pludselig blev en varm tilhænger af at dele den med andre.

Der er rigeligt med politiske partier i Danmark, og selv om Moderaterne tilbyder skattelettelser til både rig og fattig og hylder farven lilla, ligner det en klam fidus.

MEN MÅSKE kan partidannelsen sikre Løkke genvalg, så han kan beholde sit levebrød, når nu ingen privat virksomhed eller international organisation har tilbudt ham et topjob.