’THE DEAL IS DONE,’ som det hedder. De færreste har dog læst de godt 2000 sider i aftalen om Storbritanniens farvel til EU. Et par ting står imidlertid klart:

RESULTATET ER BEDRE end ’en hård brexit’ – for alle. Til gengæld ser det fortsat ikke godt ud for briterne. Der er derfor ikke noget efterstræbelsesværdigt i Storbritanniens kurs, som det ser ud for nuværende. Brexit har revet nationen midt over. Og for hvad? For at ’tage kontrollen tilbage,’ som sloganet lød?

IRONIEN HERI STÅR AT LÆSE i britisk erhvervslivs blandede følelser af lettelse over trods alt at have en handelsaftale på plads med et EU, der aftager 40 procent af britisk eksport, og så på den anden side bekymringen ved stadig at have udsigt til øgede udgifter, mangel på kvalificeret arbejdskraft og talrige fordyrende, administrative led.

DET ER LET AT RIVE et samfund ned. Sværere er det at bygge det op eller opretholde og udvikle det.

EU ER IKKE – og har aldrig været - ude i et opgør med Storbritannien. Det er omvendt. Eller måske mere præcist: Storbritannien er ude i et opgør med sig selv. Britiske politikere evner i disse år tilsyneladende kun protesten.

VI BØR TAKKE EU for nidkært at varetage de resterende 27 medlemslandes interesser. Man bør lægge mærke til, at Boris Johnson ikke har meget mere end lidt fiskeri at bryste sig af – og britiske fiskere er end ikke enige heri. Hvilket demonstrerer, at briterne står med et resultat, hvor der faktisk ikke rigtigt er noget at prale af.

HVIS MAN OM et par år begynder at tale om, at EU i virkeligheden har tørret gulv med Boris Johnson og kompagni, skal man ikke blive overrasket. For hvis man i EU har en spidskompetence, er det om nogen at overskue og udarbejde handelsaftaler og -betingelser.

MEN INGEN UDEN FOR forhandlingsdelegationerne kan for nuværende overskue aftalen. Alle udtrykker blot lettelse over, at det kunne have været meget værre. Hvilket vel også er sigende nok.

OG DET ER MÅSKE HER den virkelige lære af brexit ligger. Mens brexit begyndte som et vidnesbyrd om et defekt EU, dokumenterer hele forhandlingsforløbet nu mere end noget andet et voldsomt beskadiget Storbritannien i indre tumult.

FÅR VI ET SVAGERE Storbritannien at se de kommende år, kan det blive det en tiltrængt genstart af EU.